الأهلي الأبرز.. موقف فرق إفريقيا المشاركة بمونديال الأندية في الدوريات المحلية

تستعد عدة أندية إفريقية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، في النسخة الموسعة من البطولة العالمية.

الأهلي

يحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بعد خوض 14 مباراة، مواصلًا المنافسة على الصدارة في ظل صراع قوي بين أكثر من فريق.

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

يأتي صن داونز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي، برصيد 32 نقطة، بعد خوض 15 مباراة، محافظًا على تواجده ضمن دائرة المنافسة على اللقب.

الوداد المغربي

يحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي، برصيد 20 نقطة، عقب خوض 8 مباريات فقط، مع امتلاكه مباريات مؤجلة قد تعزز فرصه في المنافسة على الصدارة.

الترجي التونسي

يواصل الترجي نتائجه القوية في الدوري التونسي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بعد خوض 18 مباراة، ليؤكد جاهزيته للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

وتسعى هذه الأندية إلى الظهور بشكل قوي في كأس العالم للأندية 2025، مستفيدة من نتائجها المحلية واستقرارها الفني قبل انطلاق البطولة.