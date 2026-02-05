قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان
السياحة والآثار: تنسيق كامل لتدفق وانتظام رحلات العمرة
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
حوادث

متهم أمام المحكمة في قضية تصنيع المخدرات: أنا مهندس وابني دكتور

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

مثل المتهم الخامس عشر أمام هيئة المحكمة، وخلال مثوله أمام القاضي، أنكر علاقته بالمواد المخدرة المضبوطة، مؤكدًا أنه لم يشاهدها من قبل ولم يقم بحيازتها أو نقلها.


 

وقال المتهم في أقواله:«أقسم بالله العظيم لا شوفت المخدرات ولا حملتها، أنا مهندس وابني دكتور»، مشددًا على براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.


 

وأضاف أنه اشترى سيارة قبل القبض عليه بأسبوعين فقط، مشيرًا إلى أنه فوجئ بعد ذلك بوجود الشخص الذي قام ببيع السيارة له معه داخل سيارة الترحيلات، وهو ما اعتبره من الملابسات التي تثير الشكوك حول الواقعة.


 

استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم الرابع عشر في قضية سارة خليفة لتصنيع المواد المخدرة، وذلك بعد طلب هيئة الدفاع سماعه.


 

وخلال الجلسة، وجه القاضي سؤاله للمتهم قائلاً: «يرشوان.. عاوز تقول إيه؟» ليرد المتهم قائلاً: «والله العظيم أنا لا صلة لي بالموضوع ولا أعرف حاجة»، مؤكدًا نفيه التام لكافة الاتهامات المنسوبة إليه.


 

دفعت هيئة دفاع المتهم الرابع عشر في قضية المخدرات الكبرى، والمتهم فيها المذيعة سارة خليفة وآخرين خلال جلسة المحاكمة، ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر بحق موكلها، مشيرة إلى وجود تناقض واضح بين التحريات الأولية الخاصة بالمتهم فتحي عطية، والتحريات التي أُجريت بشأن المتهم الماثل.


 

كما دفعت الدفاع ببطلان الإجراءات، لعدم إرسال جميع المضبوطات إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها، مؤكدةً أن المتهم خالد عطية أنكر معرفته بالمتهم رشوان السيد جملةً وتفصيلًا.


 

وأضافت الدفاع أن الرائد محمد محسن هو من أجرى التحريات الخاصة بالمتهمين السبعة الأوائل في القضية، ومن بينهم المتهم خالد عطية، وهو ما يثير الشك حول مدى سلامة واستقلال التحريات اللاحقة.


 

واستنكرت الدفاع واقعة القبض على المتهم، قائلةً أمام هيئة المحكمة:«مش عارفة يا سيادة القاضي، القبض تم على أي أساس؟ هل تم بناءً فقط على اعترافات خالد عطية ضد باقي المتهمين؟».


 

وطلب دفاع المتهم الـ14  سماع شهادة زوجة المتهم لشرح كيفية ضبط زوجها، وعقب ذلك استمعت المحكمة إلى زوجة المتهم، حيث أكدت  إن ما يقرب من 15 شخصًا قاموا بالقبض على زوجها من مسكنه.


 

وقال محامي أحد المتهمين أن شقيق سارة خليفة، أكد في التحقيقات أنه لا يعلم شيئ عن الواقعة، مضيفا، أن اعترافاته جاءت على لسانه كالآتي:" انا في يوم الواقعة تم القبض عليه من داخل شقتي، ولم اطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار.


 

وأضاف المحامي، أن دفع إذن التفتيش يعد أساسيا في القضية وقد يغير مجريات الواقعة إلى البراءة لأن التحريات جاءت غير جديه في تلك القضية.


 

وفند، دفاع أحد المتهمين في القضية، أن التحريات اثبتت ان المتهم الأول يقوم بالاتجار في المخدرات والمتهم الثاني والثالث يقوما بالترويج، مشيرا أن مجري التحريات، أكد أن المتهمين يقومون بتلك الجريمة من فترة زمنيه طويله.


 

وعقب دفاع أحد المتهمين على أقوال مجري التحريات لماذا لم يتم القبض عليهم منذ زمن.


 

وأكد الدفاع، أن مجري التحريات لم يتأكد في تحرياته كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر، مضيفا أن ذلك يُعد تقصيرًا في التحريات، ولذلك اطلب براءة موكلي من الاتهام المنسوب إليه.


 

وتسأل الدفاع، كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر 

وطلب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله من الإتهام، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش لاقتصار التفتيش لضبط الجرائم الواردة في القانون رقم 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما دفع الاتهام ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الالكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجوده على هواتف المتهمين.



 

وطلب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله من تهمة، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش لاقتصار التفتيش لضبط الجرائم الواردة في القانون رقم 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما دفع الاتهام ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الالكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجوده على هواتف المتهمين.


 

وتلا ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة حيث أكد أن التحقيقات أثبتت أن سارة خليفة وآخرين وفروا المكان، وسهلوا المعدات، وتبادلوا الرسائل، والمبالغ، والتحركات المشبوهة، وظهر ذلك في التسجيلات، وفي المضبوطات، وفي فحوص المعمل الكيماوي، وفي حرز المواد المخدرة التي لا تقبل التشكيك.


 

وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.

