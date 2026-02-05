إساءات عنصرية تطال برنارد تيكبيتي في نهائي كأس السوبر البلغاري.. ماذا حدث؟

تعرض اللاعب الغاني برنارد تيكبيتي، نجم فريق لودوغوريتس، لإساءات عنصرية من قبل بعض جماهير نادي ليفسكي صوفيا، وذلك عقب نهائي كأس السوبر البلغاري.

وجاءت الواقعة بعد تسجيل تيكبيتي هدف الفوز الوحيد في المباراة، التي انتهت بنتيجة 1-0 لصالح لودوغوريتس، حيث أطلقت بعض الجماهير هتافات عنصرية وصفت اللاعب بألفاظ مسيئة، من بينها تشبيهه بـ"القرد"، في مشهد أثار استياءً واسعًا داخل الوسط الرياضي.

وأكد نادي لودوغوريتس، في بيان رسمي، رفضه التام لهذه التصرفات، مشددًا على أن ما حدث يتعارض مع القيم الرياضية والإنسانية، ومعلنًا دعمه الكامل للاعب، مع مطالبته باتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في هذه الإساءات.

كما أشار النادي إلى أن اللاعب تلقى رسائل مسيئة وتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللقاء، مؤكدًا أنه تم التحرك رسميًا لحماية اللاعب ومحاسبة المسؤولين عن تلك الوقائع.