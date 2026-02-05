قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل مواجهة المقاولون العرب ووادي دجلة بالدوري

المقاولون العرب
المقاولون العرب
إسلام مقلد

أعلن فريق المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان المدير الفني ونظيره وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ تشكيليهما للمباراة المقرر أن تقام بينهما اليوم باستاد السلام لحساب الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد ـ حسن شاكوش ـ إبراهيم القاضي - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: عمر الوحش ـ أحمد فؤاد ـ محمد عادل

خط الهجوم: شكري نجيب ـ حازم العسكري ـ جواكيم أوجيرا

تشكيل وادي دجلة أمام المقاولون العرب

عمرو حسام في حراسة المرمى، شادي ماهر، سيف تقى، عمر عدلي، أحمد دحروج، هشام محمد، دانيال ميسكيتش، ميسي كاندروب، محمود دياسطي، زياد أسامة، وفرانك بولي.

موعد مباراة وادي دجلة ضد المقاولون

تنطلق صافرة مباراة وادي دجلة أمام المقاولون العرب اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء على أرضية ملعب السلام لحساب الجولة الـ 17 من الدوري.

القناة الناقلة لمباراة وادي دجلة والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تُنقل مباراة وادي دجلة أمام المقاولون العرب، عبر قناة أون سبورت 2 بصوت المعلق محمود أبو الركب، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات البطولات المحلية في مصر بشكل حصري.

المقاولون العرب وادي دجلة المقاولون الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

