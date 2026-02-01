المقاولون العرب يقدم التعازي للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته

تقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، وكل أعضاء المجلس والإدارات الرياضية والتنفيذية، بخالص العزاء، للنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب رئيس مجموعة كليوباترا، والمهندس طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وعضو الفيفا، في وفاة السيدة “خديجة”، شقيقة النائب محمد أبو العينين، وعمة المهندس طارق أبو العينين.

ودعا النادي، المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.



وفاة شقيقة النائب محمد أبو العينين

نعت أسرة موقع صدى البلد الإخباري ـ برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل ـ رئيس التحرير - وجميع الصحفيين والعاملين به، المغفورة لها بإذن ربها، السيدة الفاضلة مربية الأجيال، الحاجة خديجة أبو العينين- مُؤسِّسة مدارس أم المؤمنين، شقيقة النائب محمد أبو العينين.

وتقدم موقع صدى البلد والعاملون به، بخالص العزاء والمواساة للنائب محمد أبو العينين، والأسرة الكريمة، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».