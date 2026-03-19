واشنطن: إدارة ترامب تتفاوض مع روسيا وأوكرانيا لإرساء سلام قائم على ضمانات أمنية موثوقة

قال دانيال زيمرمان، مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتفاوض مع روسيا وأوكرانيا لإرساء سلام دائم قائم على ضمانات أمنية موثوقة، إنطلاقا من أوكرانيا وأوروبا قويتين.

وأضاف زيمرمان، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، أنه من الأهمية بمكان أن يتحرك الحلفاء بشكل عاجل لتزويد أوكرانيا بالموارد اللازمة للردع والدفاع.

وأشار إلى أن أكثر من 20 دولة أوروبية تعهدت حتى الآن بتقديم ما يزيد عن 4 مليارات دولار لمبادرة قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية، حسبما أفاد بيان لوزارة الحرب.

وتابع : "لا تزال روسيا تمتلك احتياطيات هائلة من القوة العسكرية والصناعية، وعزيمة وطنية قوية على خوض حرب طويلة الأمد، علاوة على ذلك، تمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم، وتستثمر في قدرات يمكن استخدامها بالقوة قبل الوصول إلى المواجهة النووية".

وأضاف: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب حلف الناتو، ولكن إذا اختل تقاسم الأعباء أو تشتت الجهود، فلن يكون ذلك في مصلحة الحلف، ونحن نريد أن يكون حلف الناتو في أقوى حالاته على المدى الطويل".