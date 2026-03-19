هيئة سلامة الغذاء: تشغيل كامل بالموانئ وتسريع الإفراج الجمركي وتكثيف الرقابة خلال عيد الفطر

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار توجيهات الدولة لضمان استدامة وانسيابية تدفق السلع والبضائع الغذائية، استمرار عملها بكامل طاقتها داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يضمن الإسراع في فحص الرسائل الغذائية ومنع تكدسها، ويسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتحقيق تداول سلس للسلع، لا سيما السلع الاستراتيجية، مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات والضوابط والمعايير الفنية لضمان سلامة ومأمونية المنتجات المتداولة في الأسواق المصرية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع انتظام العمل بكافة المنافذ الجمركية يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، على أن تقتصر عطلة عيد الفطر على أول وثاني أيامه فقط، مع استئناف العمل بدءًا من ثالث أيام العيد، وذلك بالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، بما يضمن استمرار سلاسل الإمداد دون أي انقطاع.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن مفتشي الهيئة يواصلون العمل على مدار الساعة داخل الموانئ والمنافذ، بهدف تيسير إجراءات الفحص والرقابة وتسريع الإفراج عن السلع الغذائية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المعروض في الأسواق، وتجنب أي اختناقات محتملة في سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الهيئة تكثف جهودها الرقابية خلال فترة عيد الفطر المبارك، من خلال تنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة تستهدف الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك للتحقق من سلامة المنتجات الغذائية والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأشار الهوبي إلى أن منظومة الرقابة التي تطبقها الهيئة تعتمد على تكامل محوري الرقابة على الواردات الغذائية عبر الموانئ، والرقابة على الأسواق المحلية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات حماية صحة المستهلكين، وتعزيز الثقة في سلامة الغذاء داخل السوق المصرية.

وشدد رئيس الهيئة على استمرار العمل في تطوير منظومة الرقابة ورفع كفاءة الأداء الميداني، دعمًا لتوجهات الدولة الرامية إلى تسهيل حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة الغذاء المتداول وضمان وصول منتجات آمنة للمستهلكين.