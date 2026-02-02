غزل المحلة يفاوض المقاولون العرب لضم محمد عنتر

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس إدارة نادي غزل المحلة، يفاوض المقاولون العرب لضم اللاعب محمد عنتر في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن النادي يرغب في التعاقد مع محمد عنتر في الميركاتو الشتوي وهناك مفاوضات بين الناديين من أجل الحصول على خدمات اللاعب، والنادي ينتظر موافقة ذئاب الجبل.

وكان قد حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة غزل المحلة وطلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل»، دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، مع محاولات متبادلة من الطرفين على مدار شوطي اللقاء، إلا أن التسرع وغياب اللمسة الأخيرة حالا دون تسجيل أهداف، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة في صراع تحسين المراكز.

بهذا التعادل، رفع غزل المحلة رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر بعد خوض 15 مباراة، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر من نفس عدد المباريات، ليواصل الفريقان معاناتهما في أسفل جدول الترتيب.