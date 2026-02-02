إسماعيل يوسف: الزمالك يتحدى المنطق ومعتمد جمال يستحق الاستمرار

أكد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر 2، أن نادي الزمالك اعتاد الوقوف في وجه المنطق، مشيرًا إلى أن الفريق يمر بظروف في غاية الصعوبة على كل المستويات.

ورغم الأزمات المالية وكثرة الإصابات والغيابات، لا يزال الزمالك حاضرًا بقوة وينافس على جميع البطولات، وهو ما يعكس شخصية النادي وروحه التاريخية التي لا تعرف الاستسلام.





تحية للجهاز الفني وروح اللاعبين

ووجّه يوسف تحية خاصة لمعتمد جمال والجهاز المعاون، مؤكدًا أنه “ابن من أبناء النادي” ويدرك جيدًا طبيعة الزمالك وضغوطه. وأشاد بالدور الذي لعبه كل من معتمد جمال وإبراهيم صلاح في خلق حالة من الانسجام والروح داخل الفريق، موضحًا أن هذه الروح كانت واضحة داخل أرض الملعب وظهرت في أداء اللاعبين وإصرارهم.





تفكير تكتيكي يتجاوز المعنويات

أوضح إسماعيل يوسف أن ما يقدمه الزمالك حاليًا لا يعتمد فقط على الحالة النفسية أو المعنوية، بل على تفكير فني وتكتيكي واضح. فالمدير الفني يدخل المباريات بخطة مدروسة، ويُحسن التعامل مع مجريات اللعب، حتى في ظل النقص العددي والإمكانيات المحدودة. وأشار إلى أن الفريق ظهر بمستوى تكتيكي عالٍ، وأن التغييرات التي أجراها معتمد جمال كانت موفقة ومؤثرة.





هدوء وعدالة داخل غرفة القيادة

وأضاف يوسف أن معتمد جمال يتميز بالهدوء، وحسن إدارة الأمور، وعدم افتعال الأزمات، فضلًا عن تعامله العادل مع اللاعبين. هذا الاستقرار انعكس إيجابًا على الأداء داخل الملعب، وساعد الفريق على تحقيق نتائج إيجابية رغم كل الصعوبات.





معتمد جمال.. المدير الفني المناسب

واختتم إسماعيل يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن معتمد جمال يجب أن يستمر كمدير فني لنادي الزمالك، لا بصفة مؤقتة. وأوضح أن قناعته باستمراره جاءت منذ مباراتين سابقتين، وليس فقط بسبب الفوز الأخير، مؤكدًا أن إخلاصه للنادي وقدرته على العمل تحت الضغط يجعلان منه الخيار الأنسب في المرحلة الحالية



