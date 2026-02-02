قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
عمرو أديب: ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضـ.ائح وفيديوهات إبستين
مسؤولون وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي
أمير هشام يشيد بـ معتمد جمال بعد فوز الزمالك على المصري بالكونفدرالية
6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في بورسعيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إسماعيل يوسف: الزمالك يتحدى المنطق ومعتمد جمال يستحق الاستمرار

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر 2، أن نادي الزمالك اعتاد الوقوف في وجه المنطق، مشيرًا إلى أن الفريق يمر بظروف في غاية الصعوبة على كل المستويات. 

ورغم الأزمات المالية وكثرة الإصابات والغيابات، لا يزال الزمالك حاضرًا بقوة وينافس على جميع البطولات، وهو ما يعكس شخصية النادي وروحه التاريخية التي لا تعرف الاستسلام.


 

تحية للجهاز الفني وروح اللاعبين

ووجّه يوسف تحية خاصة لمعتمد جمال والجهاز المعاون، مؤكدًا أنه “ابن من أبناء النادي” ويدرك جيدًا طبيعة الزمالك وضغوطه. وأشاد بالدور الذي لعبه كل من معتمد جمال وإبراهيم صلاح في خلق حالة من الانسجام والروح داخل الفريق، موضحًا أن هذه الروح كانت واضحة داخل أرض الملعب وظهرت في أداء اللاعبين وإصرارهم.


 

تفكير تكتيكي يتجاوز المعنويات

أوضح إسماعيل يوسف أن ما يقدمه الزمالك حاليًا لا يعتمد فقط على الحالة النفسية أو المعنوية، بل على تفكير فني وتكتيكي واضح. فالمدير الفني يدخل المباريات بخطة مدروسة، ويُحسن التعامل مع مجريات اللعب، حتى في ظل النقص العددي والإمكانيات المحدودة. وأشار إلى أن الفريق ظهر بمستوى تكتيكي عالٍ، وأن التغييرات التي أجراها معتمد جمال كانت موفقة ومؤثرة.


 

هدوء وعدالة داخل غرفة القيادة

وأضاف يوسف أن معتمد جمال يتميز بالهدوء، وحسن إدارة الأمور، وعدم افتعال الأزمات، فضلًا عن تعامله العادل مع اللاعبين. هذا الاستقرار انعكس إيجابًا على الأداء داخل الملعب، وساعد الفريق على تحقيق نتائج إيجابية رغم كل الصعوبات.


 

معتمد جمال.. المدير الفني المناسب

واختتم إسماعيل يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن معتمد جمال يجب أن يستمر كمدير فني لنادي الزمالك، لا بصفة مؤقتة. وأوضح أن قناعته باستمراره جاءت منذ مباراتين سابقتين، وليس فقط بسبب الفوز الأخير، مؤكدًا أن إخلاصه للنادي وقدرته على العمل تحت الضغط يجعلان منه الخيار الأنسب في المرحلة الحالية


 

الزمالك أخبار الرياضة الكونفدرالية اخبار الزمالك

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

