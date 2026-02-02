معتمد جمال: الهدوء والثقة سر العمل داخل الزمالك

أكد معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، أن أسلوبه في التعامل مع اللاعبين يعتمد على الهدوء والثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن حديثه الدائم مع الفريق يكون بهدوء كامل، وهو ما انعكس على التزام اللاعبين بتنفيذ التعليمات داخل الملعب.

وأوضح أن العلاقة القوية بينه وبين اللاعبين ساعدت الفريق على تجاوز فترات صعبة.

مبدأ تكافؤ الفرص داخل الفريق

وشدد المدير الفني على التزامه بوعوده للاعبين، مؤكدًا أن جميع عناصر الفريق حصلوا على فرصة المشاركة خلال المباريات الأربع الأخيرة، باستثناء حالات قليلة فرضتها ظروف فنية. وأضاف أن جميع المراكز شهدت مشاركة أكثر من لاعب، ما يعزز روح المنافسة والعدل داخل الفريق.

جمهور الزمالك.. الداعم الأول

وأشاد معتمد جمال بجماهير نادي الزمالك، معتبرًا إياهم السند الحقيقي للفريق في أصعب الظروف، مؤكدًا أن أي نادٍ آخر كان سيعاني في مثل هذه الأزمات دون هذا الدعم الجماهيري الكبير. ووجّه الشكر للجماهير، مشيرًا إلى أن وجودهم يمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة.



قميص الزمالك ودوره النفسي

وأوضح أن قميص نادي الزمالك وحده يمثل دافعًا قويًا للاعبين، مؤكدًا أنه يعمل مع الفريق فنيًا داخل الملعب، ونفسيًا خارجه، لاستخراج أفضل ما لديهم رغم قلة الإمكانيات. وأشار إلى أن اللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم في ظل معادلة صعبة تعتمد على الإيمان والثقة



إشادة بالناشئين وتحمل المسؤولية

وتحدث معتمد جمال عن اللاعبين الناشئين، مؤكدًا أنهم يتحملون مسؤولية كبيرة، رغم شعورهم بالإرهاق نتيجة ضغط المباريات، إلا أنهم يقاتلون حتى اللحظة الأخيرة. وأضاف أنه راضٍ عن أدائهم تمامًا، خاصة أنه دفع بهم في ظروف صعبة



الإصابات والظروف الصحية

وعن المصابين، أوضح أن حالتهم لم تتحسن بشكل كامل، مشيرًا إلى ضم عبد الله السعيد ودونجا للمعسكر لدعم زملائهم، مع الاتفاق على مشاركتهما لفترات محدودة. كما كشف عن معاناة عدد كبير من اللاعبين من نزلات برد حادة.

واختتم معتمد جمال تصريحاته مؤكدًا أنه مشجع للزمالك قبل أن يكون مدربًا، متعهدًا بالعمل خلال الفترة المقبلة لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية



