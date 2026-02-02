قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
عمرو أديب: ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضـ.ائح وفيديوهات إبستين
مسؤولون وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي
أمير هشام يشيد بـ معتمد جمال بعد فوز الزمالك على المصري بالكونفدرالية
6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال: الهدوء والثقة سر العمل داخل الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
رباب الهواري

أكد معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، أن أسلوبه في التعامل مع اللاعبين يعتمد على الهدوء والثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن حديثه الدائم مع الفريق يكون بهدوء كامل، وهو ما انعكس على التزام اللاعبين بتنفيذ التعليمات داخل الملعب.

 وأوضح أن العلاقة القوية بينه وبين اللاعبين ساعدت الفريق على تجاوز فترات صعبة.

مبدأ تكافؤ الفرص داخل الفريق

وشدد المدير الفني على التزامه بوعوده للاعبين، مؤكدًا أن جميع عناصر الفريق حصلوا على فرصة المشاركة خلال المباريات الأربع الأخيرة، باستثناء حالات قليلة فرضتها ظروف فنية. وأضاف أن جميع المراكز شهدت مشاركة أكثر من لاعب، ما يعزز روح المنافسة والعدل داخل الفريق.

جمهور الزمالك.. الداعم الأول

وأشاد معتمد جمال بجماهير نادي الزمالك، معتبرًا إياهم السند الحقيقي للفريق في أصعب الظروف، مؤكدًا أن أي نادٍ آخر كان سيعاني في مثل هذه الأزمات دون هذا الدعم الجماهيري الكبير. ووجّه الشكر للجماهير، مشيرًا إلى أن وجودهم يمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة.
 

قميص الزمالك ودوره النفسي

وأوضح أن قميص نادي الزمالك وحده يمثل دافعًا قويًا للاعبين، مؤكدًا أنه يعمل مع الفريق فنيًا داخل الملعب، ونفسيًا خارجه، لاستخراج أفضل ما لديهم رغم قلة الإمكانيات. وأشار إلى أن اللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم في ظل معادلة صعبة تعتمد على الإيمان والثقة
 

إشادة بالناشئين وتحمل المسؤولية

وتحدث معتمد جمال عن اللاعبين الناشئين، مؤكدًا أنهم يتحملون مسؤولية كبيرة، رغم شعورهم بالإرهاق نتيجة ضغط المباريات، إلا أنهم يقاتلون حتى اللحظة الأخيرة. وأضاف أنه راضٍ عن أدائهم تمامًا، خاصة أنه دفع بهم في ظروف صعبة
 

الإصابات والظروف الصحية

وعن المصابين، أوضح أن حالتهم لم تتحسن بشكل كامل، مشيرًا إلى ضم عبد الله السعيد ودونجا للمعسكر لدعم زملائهم، مع الاتفاق على مشاركتهما لفترات محدودة. كما كشف عن معاناة عدد كبير من اللاعبين من نزلات برد حادة.

واختتم معتمد جمال تصريحاته مؤكدًا أنه مشجع للزمالك قبل أن يكون مدربًا، متعهدًا بالعمل خلال الفترة المقبلة لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

ترشيحاتنا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد