فصل الكهرباء عن هذه المناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم الإثنين، عن عدد من المناطق، بناءً على الإشارة الواردة من قطاع الكهرباء وذلك لإجراء الصيانة اللازمة في شبكات الكهرباء.

ومن المقرر أن يتم فصل الكهرباء ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

المناطق المتأثرة بالفصل كالاتي:

وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ المناطق المتأثرة في حي شرق وهي العزم بميت علوان - تقسيم التجاريين - برج الزراعيين - تقسيم القضاة - مستشفى الزهراء، تقسيم النيابة الادارية - تقسيم قضايا الدولة - تقسيم القانونيين - تقسيم الأطباء - تقسيم النقل والبضائع.

حي غرب

وتشمل منطقة المدينة الصناعية امام ابراج الربيع - سوق الجملة - الكنيسة بجوار سوق الجملة - عمارات تحيا مصر - تقسيم ميدان الإسكندرية - المنطقة الصناعية بجوار القطن - جزء من تقسيم المؤتمر العمالي.