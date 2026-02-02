اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

يعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن جرى الانتهاء تماماً من أعمال التصحيح والمراجعة للدرجات.

ويحضر مراسم اعتماد النتيجة الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد فاروق مبارك، وكيل مديرية التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ برفع النتيجة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية حتى يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة فور اعتمادها من قبل محافظ كفر الشيخ.