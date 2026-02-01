السعودية استقبلت 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال عام 2025

استقبلت المملكة العربية السعودية 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال عام 2025، محققة نسبة رضا تجاوزت 90% عن الخدمات المقدمة، في مؤشرات قياسية تعكس التطور المتسارع لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن ضمن مستهدفات رؤية 2030، وذلك وفقًا لما رصده المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء).





وأوضح برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- أن هذه القفزات شملت موسمي الحج والعمرة، وسُجّلت نسبة رضا بلغت 91% بين الحجاج، و94% بين المعتمرين في دلالة واضحة على جودة التخطيط والتشغيل وتكامل جهود أكثر من 60 جهة عملت بتناغم لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم.







وشهد الموسم مشاركة مجتمعية واسعة تجاوزت 184 ألف متطوع ومتطوعة، أسهموا في أعمال الإرشاد والتنظيم والخدمات الإنسانية، في صورة تجسد روح العطاء والشراكة الوطنية وترسّخ القيم المجتمعية في خدمة ضيوف الرحمن.

وامتدت الجهود إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية عبر تطوير 18 موقعًا تاريخيًا مرتبطًا بالسيرة النبوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يعمّق الأثر الإيماني، ويضيف بُعدًا معرفيًا وثقافيًا لرحلة الحاج والمعتمر.





وأكد البرنامج أن هذه المنجزات جاءت ثمرة تكامل أدوار الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ضمن منظومة مؤسسية تعتمد على وضوح المستهدفات وقياس الأداء والأثر والتحسين المستمر لجودة الخدمات.