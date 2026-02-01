زيلينسكي ينتقد سلطات كييف لتأخرها في إصلاح العطل بنظام الطاقة

انتقد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي عمل سلطات كييف على إصلاح العطل في نظام الطاقة.

وكتب زيلينسكي في صفحته على منصة "تلجرام": "لا تزال أعمال الصيانة جارية حتى الآن. وهذا بالتأكيد لا يمكن اعتباره أمرا طبيعيا في مدينة (كييف)، حيث إنه ليس الأسبوع الأول الذي تكون فيه مئات المنازل بدون تدفئة كل يوم، بغض النظر عن الوضع".





وأضاف زعيم نظام كييف أن وضع التدفئة في العاصمة يظهر أن السلطات المحلية لا تعمل بشكل كاف.





يذكر أن انقطاعا طارئا للكهرباء حدث بالأمس في معظم مناطق أوكرانيا بسبب مشكلة في نظام الطاقة. وقد أثر الانقطاع على كييف ومناطق كييف وتشرنيغيف وسومي وجيتومير ودنيبروبيتروفسك وأوديسا. كما انقطع الماء في جميع مناطق العاصمة الأوكرانية، وتوقف مترو الأنفاق هناك وفي خاركوف.