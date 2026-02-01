هل يجوز إخراج كفارة عن مريضة لا تستطيع صيام رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم صيام الأم المريضة التي يُحتمل ألا تستطيع صيام شهر رمضان المبارك، وهل عليها كفارة أو يصوم أحدٌ بدلًا عنها، موضحًا أن المسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق، لأن الحكم الشرعي يختلف باختلاف قدرة المريضة على الصيام من عدمه، وحسب طبيعة المرض الذي تعاني منه.

هل يجوز إخراج كفارة عن مريضة لا تستطيع صيام رمضان؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه إذا كانت المريضة قد تستطيع الصيام، فالأصل أن تنوي الصيام في بداية اليوم، فإن استطاعت أن تُكمل صامت وأدّت الفريضة، وإن لم تستطع الصيام بسبب المشقة أو الضرر أفطرت، ويكون عليها الفدية في هذه الحالة.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحالة الثانية هي أن يقرر الطبيب المختص من البداية أن المريضة لا تستطيع الصيام نهائيًا، بسبب ما قد يترتب عليه من مضاعفات صحية، أو لاحتياجها إلى أدوية وعلاجات يجب تناولها في مواعيد محددة لا تحتمل التأخير، وهنا لا يُطلب منها الصيام أصلًا، ويُنظر إلى طبيعة المرض إن كان عارضًا أو دائمًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه إذا كان المرض عارضًا ومؤقتًا، ويُرجى الشفاء منه بعد فترة، فإن المريضة تفطر خلال شهر رمضان، ثم تقضي ما عليها من أيام بعد زوال المرض دون إخراج فدية، أما إذا كان المرض دائمًا ومستمرًا ولا يُرجى الشفاء منه، فلا صيام عليها ولا إثم، ولا يجوز لأحد أن يصوم بدلًا عنها، لأن العبادة لا تؤدى عن الغير.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الواجب في حالة المرض الدائم هو الإطعام، فيُطعم عن كل يوم مسكين، ويجوز إخراج الإطعام يومًا بيوم، أو جمعه وإخراجه في أول الشهر أو آخره، كما يجوز إخراج قيمة الإطعام نقدًا، وكل هذه الصور جائزة شرعًا ولا حرج فيها، داعيًا إلى التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية ورحمة الله بعباده.

