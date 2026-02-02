قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس

لعبة روبلكس
لعبة روبلكس
هاجر هانئ

تصدرت لعبة روبلكس مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما تداول البعض قرار إلغائها في مصر، حيث تعتبر منصة الألعاب الشهيرة Roblox، مصدر جذب لملايين الأطفال حول العالم، لكنها تواجه تحديات متزايدة فيما يخص السلامة الرقمية والرقابة الأبوية أيضا.

ما هي لعبة روبلكس؟

Roblox هو عالم افتراضي متغير باستمرار، يضم آلاف الألعاب المجانية التي يصنعها المستخدمون والمطورون الهواة، يتمتع بشعبية كبيرة بين الأطفال، الذين يستخدمون الهواتف الذكية، وأجهزة iPad، وأجهزة الكمبيوتر للعب والدردشة مع الأصدقاء، وأحيانا الكثيرة مع الغرباء مما يشكل خطرا.

لماذا يحب الأطفال لعبة روبلكس؟

يكمن جزء كبير من جاذبية لعبة روبلكس؛ في كونه عالمًا معقدًا لا يفهمه الآباء بسهولة، مع ظهور ألعاب جديدة باستمرار، ومن أشهر الألعاب على المنصة:

• بروكهافن.. لعبة لعب أدوار في مدينة افتراضية.
• Adopt Me!.. محاكاة لتبني الحيوانات الأليفة.
• ألعاب أخرى شعبية مؤخرًا.. تشمل “Blox Fruits، Dress to Impress، Fisch”.

المشكلات التي تواجه منصة روبلكس

مثل العديد من منصات الإنترنت، تعرضت Roblox لسوء الاستخدام من قبل جهات خبيثة تحاول التحايل على أنظمة الرقابة، وفي أغسطس تم حظر المنصة في تركيا؛ بسبب محتوى قد يؤدي إلى استغلال الأطفال.

ومن جهتها، أكدت Roblox التزامها القوي بالسلامة الرقمية.

المحتوى المظلم
مع ملايين الألعاب التي يصنعها المستخدمون، تظهر أحيانا ألعاب، تتضمن عنف أو مواضيع نفسية مظلمة، مثل الاكتئاب، في المملكة المتحدة عام 2023، ذكرت منظمة Internet Matters، تجربة لعبة تتضمن العنف باستخدام الأسلحة والدم.

كيفية تحقيق الأرباح

على الرغم من أن معظم الألعاب مجانية، يمكن للمستخدمين شراء إضافات داخل اللعبة باستخدام عملة Roblox الافتراضية Robux، كما توجد خدمة اشتراك متميزة وإعلانات. 

وفي 2023، حصل نحو 3500 مطور على ما يعادل 10 آلاف دولار أو أكثر، بينما حصل أكثر من 750 مطورًا على 100 ألف دولار أو أكثر، مع إمكانية تحويل Robux إلى نقد.

المصدر: theguardian

روبلكس لعبة روبلكس Roblox

