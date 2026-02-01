قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

البرلماني أحمد جبيلي يعزي النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته

السيدة خديجة ابو العينين
السيدة خديجة ابو العينين
يارا أمين

قدم النائب الدكتور أحمد جبيلي خالص العزاء وصادق المواساة إلى النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته خديجة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وأعرب أحمد جبيلي عن تعازيه لأسرة الفقيدة، سائلًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدًا أن هذا المصاب الجلل أحزن كل من عرف الفقيدة.

واختتم النائب رسالته بالدعاء قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون”.


تقام صلاة الجنازة على المغفور لها بإذن الله  خديجة أبو العينين بعد صلاة ظهر الغد الإثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، والعزاء بعد الجنازة بالمسجد بناء على وصية الراحلة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

وتوفيت مربية الأجيال خديجة أبو العينين – مُؤسسة مدارس أم المؤمنين -  شقيقة النائب محمد أبو العينين- عصر اليوم الأحد بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الصالح وتربية النشء حتى اللحظات الأخيرة من حياتها جعله الله في ميزان حساناتها .

الدكتور أحمد جبيلي النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين النائب أحمد جبيلي مسجد الشرطة

