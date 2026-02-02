قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرمال توقف رحلة العمرة.. انحراف أتوبيس معتمرين على صحراوي سوهاج وإصابة شخصين
مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا
ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2026 برقم الجلوس
نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري ضد إيران ويفضل مفاوضات صارمة
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2026 برقم الجلوس

محمد عبد الفتاح

تشهد مواقع البحث ترقب مستمر من طلاب الصف الثالث الإعدادى بمحافظة أسوان وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء أعمال التصحيح والمراجعة داخل كنترولات الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم .

وأكدت مصادر تعليمية بمديرية التربية والتعليم بأسوان أن أعمال رصد وتجميع الدرجات وصلت مراحلها النهائية، ومن المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بأسوان 2026 الترم الأول خلال الأيام المقبلة فور اعتمادها رسميًا .

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان باستخدام رقم الجلوس فقط عبر الموقع الرسمي للمديرية فور اعتماد النتيجة:

الشهادة الإعدادية 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2026 برقم الجلوس من هنا.

https://www.aswan.gov.eg/edu/results

ويتيح الموقع عرض نتيجة الطالب كاملة، متضمنة درجات المواد الأساسية والمجموع الكلي.

* أما عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بأسوان

فيتم الدخول إلى الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان.

اختيار الصف الثالث الإعدادي.

إدخال رقم الجلوس بدقة.

الضغط على عرض النتيجة.

الاطلاع على درجات المواد والمجموع الكلي للطالب.

ماذا تفعل إذا لم تظهر النتيجة؟

* إذا لم تظهر النتيجة فور البحث، فقد يكون السبب:

عدم اعتمادها رسميًا بعد.

الضغط الكبير على الموقع نتيجة كثرة الزيارات.

وجود خطأ في إدخال رقم الجلوس.

ويُنصح بإعادة المحاولة بعد فترة قصيرة أو متابعة المدرسة التابع لها الطالب بعد الإعلان الرسمي.

