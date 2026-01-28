محافظ أسوان يشيد بجهود رجال الرى لترميم القطع المفاجئ بجسر طرد محطة قورتة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التى قامت بها الإدارة المركزية للموارد المائية والري برئاسة المهندس عمرو سيف النصر وكيل الوزارة لإحتواء ومعالجة القطع المفاجئ الذى حدث بجسر طرد محطة قورتة بنطاق هندسة رى السلسلة بمركز كوم أمبو ، دون وقوع أى خسائر مادية أو بشرية .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للتعامل مع أية طوارئ وضمان إستقرار منظومة الموارد المائية،مشيداً بسرعة التدخل والجدية التى أظهرها العاملون بالإدارة من خلال الدفع الفورى بمعدات الإدارة المركزية والإدارات العامة ووحدات الطوارئ إلى موقع الحدث ، والتعامل السريع للسيطرة على الموقف وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة بما يعكس الجاهزية الكاملة للأجهزة التنفيذية لمواجهة أى أحداث طارئة.

جهود الرى

ومن جانبه أوضح المهندس عمرو سيف النصر أنه شهد اليوم فصل التيار الكهربائى عن محطة وادة العرب التابعة للإدارة العامة لمحطات كوم أمبو مما أدى إلى إرتفاع منسوب المياه خلف طرد محطة قورتة السابقة لها ، وهو ما تسبب فى حدوث قطع بجسر المجرى المائى .

وأكد المحافظ على أنه تم على الفور إيقاف تشغيل المحطات ، وتحريك وتوجيه كافة المعدات اللازمة إلى الموقع بالتنسيق الكامل مع ديوان عام وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة أسوان ، وجارى الإنتهاء من أعمال ترميم الجسر ، مع إتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتأمينية اللازمة تمهيداً لإعادة تشغيل المحطات خلال فترة وجيزة بما يضمن إنتظام أعمال الرى وعدم تأثر الأراضى الزراعية أو مصالح المواطنين .