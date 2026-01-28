التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان

يستعرض موقع “صدى البلد” تفاصيل جديدة فى واقعة إشتعال حريق فى عوامة خاصة بأحد المطاعم بأسوان .

وكشفت كاميرات المراقبة المثبتة بأحد مطاعم مدينة أسوان عن قيام شخص بإشعال النيران فى عوامة المطعم مما أدى إلى اندلاع الحريق وتحطم محتويات المكان.

وقامت إدارة المطعم بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة أول أسوان، بالواقعة وبينت أن شخص مجهول يرتدى "جلابية" بيضاء وسديرى أسود اللون تقريبا، تسلل إلى المطعم فى وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضى، وأشعل النيران فى المكان ثم غادر.

وتوصلت تحريات البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إلى هوية مرتكب الواقعة، وألقت مباحث قسم شرطة أول أسوان، برئاسة الرائد أحمد عبد القادر، القبض على المتهم، وجارى التحقيق معه وسبب ارتكابه للواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

كانت مدينة أسوان، شهدت صباح يوم الاثنين الماضى، حريق هائل دمر جزء كبير من أحد المطاعم المطلة على النيل مباشرة بالقرب من الشارع الجديد، وامتدت النيران لمركب شراعى كان يرسو بالقرب من عوامة المطعم، وتم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.