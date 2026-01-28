قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان

جهود
جهود
محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع “صدى البلد” تفاصيل جديدة فى واقعة إشتعال حريق فى عوامة خاصة بأحد المطاعم بأسوان .

وكشفت كاميرات المراقبة المثبتة بأحد مطاعم مدينة أسوان عن قيام شخص بإشعال النيران فى عوامة المطعم مما أدى إلى اندلاع الحريق وتحطم محتويات المكان.

وقامت إدارة المطعم بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة أول أسوان، بالواقعة وبينت أن شخص مجهول يرتدى "جلابية" بيضاء وسديرى أسود اللون تقريبا، تسلل إلى المطعم فى وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضى، وأشعل النيران فى المكان ثم غادر.

كاميرات المراقبة

وتوصلت تحريات البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إلى هوية مرتكب الواقعة، وألقت مباحث قسم شرطة أول أسوان، برئاسة الرائد أحمد عبد القادر، القبض على المتهم، وجارى التحقيق معه وسبب ارتكابه للواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

كانت مدينة أسوان، شهدت صباح يوم الاثنين الماضى، حريق هائل دمر جزء كبير من أحد المطاعم المطلة على النيل مباشرة بالقرب من الشارع الجديد، وامتدت النيران لمركب شراعى كان يرسو بالقرب من عوامة المطعم، وتم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

