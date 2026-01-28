قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان: التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير تعزيز مالي لإحلال وتجديد قرى نصر النوبة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بالمهندس أحمد بسيونى مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان.

ويأتى ذلك فى ضوء الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضح المهندس أحمد بسيونى بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتسليم 1754 منزل بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية وفقاً لأعلى المعايير الحضارية والجمالية وذلك ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة بإجمالى إعتمادات مالية بلغت 500 مليون جنيه .

ومن جانبه أكد محافظ أسوان أنه فى ظل التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة رانيا المشاط سيتم طلب توفير تعزيز مالى بقيمة 300 مليون جنيه إضافية أخرى بما يتيح إستكمال تنفيذ المستهدف المدرج بخطة العام المالى 2025/ 2026، على أن يتم توفير الإعتمادات المتبقية بشكل مرحلى للإنتهاء من إحلال وتجديد 652 منزلاً آخر جارى تنفيذ الأعمال بها على قدم وساق ضمن نفس المشروع .

إحلال وتجديد

وأشار إلى أنه فى إطار التعاون الوثيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربينى ، ووزارة التخطيط تم صرف الإعتمادات المالية المقررة ، فيما تم إنجاز أعمال الإحلال والتجديد لعدد 300 منزل خلال الفترة من يوليو الماضى وحتى يناير الحالى.

كما وجه الدكتور إسماعيل كمال بتشكيل لجنة شعبية موسعة تضم ممثلين عن أهالى القرى ، ونواب البرلمان ، والقيادات الطبيعية ، والمختصين بالوحدة المحلية بمركز نصر النوبة ، وذلك لبحث 30 حالة ، لإعتماد إستكمال الأعمال بها من عدمه ، وبالتالى يتم وضع الحلول للمشاكل الخاصة بإختيار المنازل التى تستحق الإدراج بالمشروع بشفافية كاملة .

وأكد المحافظ على أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من الأهالى بما يسهم فى الإنتهاء من المعاينات الفنية الدقيقة التى تنفذها اللجان المتخصصة ، إلى جانب مراجعة القرى التي تم خدمتها بمشروعات الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تمهيداً لتسليم المنازل التى تم نهوها بالشكل المطلوب .

كما شهد اللقاء الموافقة على مطلب مديرية الإسكان بشأن تكليف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بمعاينة المنازل الملاصقة مباشرة للمنازل التى تم إحلالها وتجديدها بمساكن المغتربين بقرى نصر النوبة ، على أن يتم إعتماد رأى المركز بواسطة المديرية .

وقد حضر اللقاء اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد سامى مدير عام مديرية الإسكان ، والمهندس كمال الدين حسين مدير المشروع من مركز بحوث البناء والإسكان ، إلى جانب عدد من المختصين بالوزارة والمحافظة .

