تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد النائب بسام الصواف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه على مدار سنوات طيبلة تحاول الدولة تنيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا الدستور يتضمن حق السكن للمواطن واحترام الملكية الخاصة.

وقال بسام الصواف، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن هتاك حالات في الأيجار القديم بتحويل الشقة السكنية لغرض تجاري، وهناك حالات يترك المستأجر الوحدة السكنية لفترة طويلة، وهي حالات يمكن أن يتم إنهاء العلاقة الإيجارية.

وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب:

أنا مع المالك بزيادة القيمة اليجارية دون عمل أي اعباء كبيرة على المستأجر وخاصة المواطن البسيط، ولا بد ألا تكون الزيادة بنسبة 20% من الدخل.