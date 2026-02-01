بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة كاجوال.. شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي

تألقت بوسي في الصور بإطلالة كاجوال كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع جاكت قصير باللون البينك الذي يتصدر أحدث صيحات موضة شتاء 2026.

وانتعلت بوسي حذاءً أنيقا ذا كعب عالي جمع بين اللون البينك و الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك، تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.