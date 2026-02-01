ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور ..شاهد

حرصت الفنانة ريم مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ريم مصطفى

تألقت الفنانة ريم مصطفى بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود واتسم التصميم ببعض التطريزات البسيطة، وكشف عن بطنها.



أكملت ريم مصطفى إطلالتها ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ريم مصطفى بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الاحمر.

