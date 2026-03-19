التفتيش على اللحوم ومصانع الأعلاف .. توجيهات عاجلة من وزير الزراعة خلال إجازة العيد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف جهود وحملات المرور والمتابعة بكافة قطاعاتها وهيئاتها الخدمية ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بضمان توافر السلع وحماية الرقعة الزراعية.

وأصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة توجيهات عاجلة تضمنت تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة العيد، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة، باعتبارها قضية أمن قومي.

وشدد الوزير على تكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك والجمعيات الاستهلاكية وثلاجات الحفظ، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، مع زيادة ضخ السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة.

ووجه فاروق باستمرار المرور الميداني على الحقول وزراعات القمح وتقديم التوصيات الفنية للمزارعين، والتواصل معهم، مع ضمان استمرار عمل الجمعيات الزراعية لتوفير وتوزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج دون توقف.

وشملت التوجيهات تنظيم نوبتجيات عمل بجميع القطاعات الخدمية والإنتاجية والمعامل وخاصة الحجر الزراعي، الصحة الحيوانية، متبقيات المبيدات، فحص وانتاج ومراقبة تصدير البطاطس، لضمان عدم تعطل الصادرات الزراعية أو فحص الأغذية، مع استمرار غرف العمليات والخط الساخن في تلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة.

ووجه وزير الزراعة بتكثيف حملات التفتيش المفاجئة على مخازن ومصانع الأعلاف بجميع المحافظات خلال فترة العيد، للتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية والمواصفات القياسية لعمليات التصنيع والتخزين، فضلا عن ضرورة مراقبة حركة التداول بالأسواق لضمان عدم حجب السلع أو التلاعب بالأسعار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات تتعلق بجودة الخامات العلفية أو صلاحيتها، وذلك لضمان استقرار منظومة الإنتاج الحيواني والداجني والحفاظ على الثروة الحيوانية.