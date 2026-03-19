سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بعد تثبيت الفائدة على الدولار

شهدت أسعار الذهب اليوم استقراراً مع بداية التعاملات، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير يذكر خلال اجتماعه الأخير أمس،

وخلال بداية تعاملات اليوم الخميس التاسع عشر من مارس، شهدت أسعار الذهب استقراراً عند آخر تراجع تم تسجيله في ختام تعاملات يوم الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم فقد استقر اليوم عند

57600 جنيه للبيع و 57040 جنيهًا للشراء وذلك بعد موجة تراجع للذهب حيث اقترب الجنيه الذهب في بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من ال 60000 جنيه إلا أنه تراجع تدريجياً فيما بعد.

آخر تحديث اليوم لـ أسعار الذهب

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد استقرت أسعار الذهب عند النحو التالي:

سجل جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو 8230 جنيهًا للبيع و 8150 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7200 جنيه للبيع و 7130 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6170 جنيهًا للبيع و 6110 جنيهات للشراء.

وعالمياً تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته منذ السادس من فبراير، مع تقييم المستثمرين لقرار الفدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.6% إلى 4874.19 دولار للأونصة ، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 2.6% إلى 4878.20 دولار.