كفر الشيخ.. توقف الملاحة والصيد بميناء البرلس والسواحل لسوء الأحوال الجوية
أسامة السعيد: اعتداءات إيران على دول الخليج لا يمكن تبريرها ولن تمر دون ثمن
استعدادا لكأس العالم ...موعد مباراة منتخب مصر والسعودية
تعرض سفينة تجارية لانفجار على بعد 40 ميلا من الميناء الحر في أبوظبي
صيغة تكبيرات عيد الفطر.. ردد الصيغة الصحيحة الآن
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بعد تثبيت الفائدة على الدولار
زكاة الفطر 2026..هل يجوز إخراجها لحمًا؟..الإفتاء تجيب
مد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين..تفاصيل استعداد وزارة الكهرباء لعيد الفطر المبارك
أكلة آخر يوم رمضان.. طريقة عمل كشري أصفر بأسهل الخطوات
كم مباراة احتاجها ميسي ورونالدو لتسجيل 900 هدف؟ .. تقرير يكشف
الأرصاد تحذّر من طقس غير مستقر الخميس .. برق ورعد ورياح قوية وأمطار محتملة |فيديو
التفتيش على اللحوم ومصانع الأعلاف .. توجيهات عاجلة من وزير الزراعة خلال إجازة العيد
مد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين..تفاصيل استعداد وزارة الكهرباء لعيد الفطر المبارك

 استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة عمل الوزارة  استعدادا لعيد الفطر المبارك وتحسين جودة التغذية الكهربائية، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، ومواصلة تنفيذ أنماط التشغيل الجديدة للحد من الفقد الفني، وخفض استهلاك الوقود، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.

وجه الدكتور محمود عصمت بتكثيف أعمال لجان التفتيش على الصيانات التي تمت، مشيرا إلى تقارير اللجان المعنية في الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية "إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً" فيما يخص الانتهاء من الاستعداد لفترة الإجازة وتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة، وتكثيف عمليات الصيانة، وزيادة أعداد فرق الطوارئ.

وشدد على تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل في كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية، وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خاصة في الأماكن المخصصة لإقامة صلاة العيد، والمنشآت الخدمية، والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرا إلى تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة، والمتابعة اللحظية للبلاغات الواردة على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها من خلال غرفة الطوارئ.

قال الدكتور محمود عصمت إنه تم مد ساعات العمل في مراكز خدمة المواطنين لتقديم كافة الخدمات التي يطلبها المواطن لتعمل حتى العاشرة مساءً، لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية كافة الاحتياجات، وكذلك تم التنسيق فيما يخصّ برامج الصيانة الدورية خلال فترة العيد لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية، وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة في جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع.

أكد الدكتور محمود عصمت أن اجازة العيد ستشهد متابعة ميدانية لما تم اتخاذه من إجراءات خاصة في مناطق الأحمال المرتفعة، وكذلك الاهتمام بالإرشادات الموجهة للمواطنين باتباع الطرق القانونية للحصول على الكهرباء اللازمة للأنشطة والاستخدامات المؤقتة المرتبطة باحتفالات المواطنين خلال العيد، وأن هناك غرفة طوارئ في الوزارة مسئولة عن المتابعة في جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة في التشغيل، وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين في إطار الأجواء الاحتفالية التى تنعم بها مصر خلال فترة العيد، مشيراً إلى أن عمليات التطوير المستمرة لشبكات النقل والتوزيع كان لها أثر كبير في زيادة القدرة على تأمين التغذية الكهربائية، والفاعلية في سرعة الاستجابة لانقطاع التيار نتيجة الأعطال وفي سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية سواء كان بإنشاء مشروعات جديدة أو بتطوير مشروعات كانت قائمة بالفعل، وتم تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من الطاقات الجديدة والمتجددة.

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات

الدعاء

دعاء آخر ليلة في رمضان .. كلمات فيها العجب تفتح الأبواب المغلقة

إسبانيا تحذر من تداعيات الهجمات على أمن الطاقة في الشرق الأوسط

تحذيرات أممية من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في غزة مع استمرار محدودية وصول المساعدات

وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تجنب المزيد من الخسائر البشرية في حرب الشرق الأوسط

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

