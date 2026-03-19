أكلة آخر يوم رمضان.. طريقة عمل كشري أصفر بأسهل الخطوات

مع ختام شهر رمضان الكريم يحرص العديد في آخر يوم من الشهر على تناول الكشري فهو من الأكلات اللذيذة و المفضلة لدى الكثير من الأشخاص.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كشري أصفر بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

مقادير كشري عدس أصفر



● أرز

● عدس أصفر

● شعرية

● بصل

● زيت أو سمنة

● عصير طماطم

● ثوم

● شطة ناعمة

● كمون ناعم

● ملح

● فلفل اسود

● بيض مسلوق

● بصل محمر

طريقة تحضير كشري عدس أصفر



تحمر الشعرية فى السمنة

يضاف العدس والأرز والملح حسب الحاجة والماء

توطى النار عند الغليان ويغطى الخليط ويترك على النار حتى النضج

لخليط الطماطم:

يشوح البصل والثوم في الزيت أو السمنة

يضاف عصير الطماطم والكمون والشطة والملح والفلفل ويترك الخليط ليتسبك

يحمر البيض فى السمنة في إناء على النار

يغرف خليط الأرز في طبق التقديم

يضاف خليط الطماطم والبصل المحمر والبيض المدحرج

يقدم الكشري.