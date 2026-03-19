السويداء: إحباط محاولة تسلّل لعناصر الحرس الوطني ومقتـ.ـل وجرح مُهاجمين

أفاد تجمع أحرار حوران في بيان عاجل أن قوى الأمن الداخلي في السويداء أحبطت محاولة تسلل نفذتها مجموعة تتبع للحرس الوطني.

وأضاف البيان أن المواجهات أسفرت عن قتـ.ـلى وجرحى في صفوف عناصر المجموعة المهاجمة، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر في صفوف قوات الأمن الداخلي.

ووقع الحادث في مناطق الريف الغربي للسويداء، حيث كانت المجموعة المهاجمة تسعى للعبور إلى مناطق يسيطر عليها الأمن الداخلي، في محاولة لتنفيذ عمليات محددة لم يتم الكشف عن طبيعتها بعد.

وقد تدخلت قوات الأمن بشكل سريع وحاسم، مما أدى إلى فشل العملية ووقوع خسائر بشرية في صفوف المهاجمين.

وتعكس هذه الحادثة التوتر المستمر في المنطقة والجهود الأمنية المتواصلة للحفاظ على الاستقرار وحماية المدنيين. وأكد مراقبون أن مثل هذه المواجهات تشير إلى وجود محاولات متكررة من مجموعات مسلحة للتسلل واستغلال الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، وهو ما يجعل من الاستجابة الفورية لقوى الأمن الداخلي عاملاً حاسمًا في منع وقوع أضرار أكبر.

وبحسب مصادر محلية، فإن الأجهزة الأمنية تعزز من انتشارها في المناطق الحدودية والحساسة، مع تكثيف الدوريات والمراقبة للتصدي لأي محاولات مماثلة في المستقبل. كما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات جارية لتحديد هوية المهاجمين ومن يقف خلف هذه المحاولات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

وتأتي هذه الواقعة في وقت يشهد فيه ريف السويداء وأجزاء من الجنوب السوري حالة توتر متزايدة بين القوى المحلية والمجموعات المسلحة المتنوعة، مما يزيد من أهمية تنسيق الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان حماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام.

وأكد تجمع أحرار حوران أن هذه العملية الناجحة تعكس جاهزية قوات الأمن الداخلي وقدرتها على التصدي لأي تهديد محتمل بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الاستقرار في السويداء يظل أولوية قصوى للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية.