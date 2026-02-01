درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة بفستان "قطيفة" بتصميم "عروس البحر" في حفل "المتحدة" للإعلان عن دراما رمضان 2026.

شاركت الفنانة درة ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

تفاصيل إطلالة درة..

وخطفت درة الانظار خلال ظهورها فى حفل المتحدة للاعلان عن دراما رمضان 2026.

وتالقت درة، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود القطيفة واتسم بالستايل المجسم و عروس البحر من الاسفل.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز درة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد درة، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.