أحمد العوضي يكشف من حفل المتحدة تفاصيل دور دُرّة في «علي كلاي» ويعد الجمهور بمفاجأة درامية

كشف الفنان أحمد العوضي، خلال تصريحاته على هامش حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للإعلان عن خريطة أعمالها الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل، عن ملامح خاصة تتعلق بدور النجمة دُرّة في مسلسل «علي كلاي»، مؤكدًا أن ظهورها يحمل مفاجأة حقيقية للجمهور.

وأوضح العوضي أن دُرّة تقدم شخصية مختلفة تمامًا عن أعمالها السابقة، مشيرًا إلى أن الدور يحمل ثقلًا دراميًا واضحًا ويعتمد على أداء إنساني عميق، وهو ما سينعكس بقوة على مسار الأحداث مع تصاعد الصراعات داخل العمل.

وأشار إلى أن شخصية دُرّة تمثل أحد المحاور الأساسية في «علي كلاي»، لما تحمله من أبعاد نفسية وإنسانية تؤثر بشكل مباشر في تطور القصة والعلاقات بين الشخصيات، مؤكدًا أن الجمهور سيلاحظ اختلافًا واضحًا في شكل حضورها وطبيعة أدائها خلال الحلقات.

وتدور أحداث مسلسل «علي كلاي» في إطار اجتماعي شعبي، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش في حي حلوان الشعبي، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.

أبطال مسلسل «علي كلاي»

مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ودُرّة نخبة من النجوم، من بينهم محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.