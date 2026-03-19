طواري في الوادي الجديد استعدادًا لمنخفض قادم من الصحراء الليبية

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد استمرار رفع حالة الطوارئ درجة الاستعداد القصوى، لتلقي الشكاوى من المواطنين فيما يتعلق بالأحوال الجوية، وذلك تزامنا مع حالة الطقس السيئ والمنخفض الجوي المتوقع ان يضرب عدة مناطق بالمحافظة خلال الساعات القادمة قادما من الصحراء الليبية.



وقالت محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تشهد عواصف ترابية في عدد من المناطق، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

واوضحت أنه جرى رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات والوحدات المحلية بالمحافظة، كما تم تفعيل غرفة العمليات والأزمات؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها.

ووجهت المحافظ الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع اى آثار للعواصف على الطرق، ومجابهة أي أعطال قد تحدث بالمرافق، مناشدًة سائقي المركبات بتوخي الحذر على الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية، كما دعا المواطنين للابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار؛ حرصًا على السلامة العامة.