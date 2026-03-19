تجهيز 15 ساحة و209 مساجد لصلاة عيد الفطر في البحر الأحمر

أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدًا تجهيز وفرش 15 ساحة كبرى و209 مساجد بمختلف مدن المحافظة، لأداء صلاة العيد في أجواء منظمة وآمنة.

وأوضح المحافظ، في بيان رسمي، أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الأوقاف لتحديد الأئمة المكلفين بإمامة المصلين في الساحات والمساجد، بما يضمن حسن سير الشعائر الدينية وانتظامها.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الراحة للمواطنين، سواء من حيث النظافة العامة أو تنظيم محيط الساحات، بالإضافة إلى تأمينها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ البحر الأحمر حرص المحافظة على توفير أجواء احتفالية تليق بالمواطنين خلال أيام العيد، متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.