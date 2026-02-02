متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق، ولكن ما تقوم به وزارة الأوقاف هو تيسير أداء العبادات على المسلمين في رمضان.

وأضاف أسامة رسلان، في لقائه على قناة اكسترا نيوز، أن النبي لما سمع صوت بكاء الطفل أوجز في صلاته خوفا من أن يشق على أمه وتفقد الخشوع في الصلاة.

وأشار إلى أن الإمام يتفق مع رواد المسجد على آلية أداء صلاة التراويح في شهر رمضان سواء بالإطالة قليلا أو بالتخفيف عليهم وفقا لظروفهم.

وتطرق أسامة رسلان، للحديث عن مكبرات الصوت الخارجية، منوها أنه يتم الاكتفاء فيها بمكبر واحد ويعمل فقط وقت الأذان وإقامة الصلاة، والهدف منه الإعلان لوقت الصلاة وعدم التشويش على الناس.

وذكر أن استخدام المكبرات الصوتية بغير هذه الطريقة ينفر الناس من هذه المكبرات، وحال وجود أي شكاوي بهذا الشأن يتم النزول لمعاينة المسجد والمكبرات الصوتية الموجودة فيه ومعالجتها.

