الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا
متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي
الرورو المصري الإيطالي.. ممر أخضر يفتح أبواب أوروبا أمام الصادرات المصرية
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
تحركات دبلوماسية مكثفة.. إدارة ترامب منفتحة على مفاوضات مع إيران واجتماع محتمل في أنقرة
متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة
متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق

محمد شحتة

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق، ولكن ما تقوم به وزارة الأوقاف هو تيسير أداء العبادات على المسلمين في رمضان.

وأضاف أسامة رسلان، في لقائه على قناة اكسترا نيوز، أن النبي لما سمع صوت بكاء الطفل أوجز في صلاته خوفا من أن يشق على أمه وتفقد الخشوع في الصلاة.

وأشار إلى أن الإمام يتفق مع رواد المسجد على آلية أداء صلاة التراويح في شهر رمضان سواء بالإطالة قليلا أو بالتخفيف عليهم وفقا لظروفهم.

وتطرق أسامة رسلان، للحديث عن مكبرات الصوت الخارجية، منوها أنه يتم الاكتفاء فيها بمكبر واحد ويعمل فقط وقت الأذان وإقامة الصلاة، والهدف منه الإعلان لوقت الصلاة وعدم التشويش على الناس.

وذكر أن استخدام المكبرات الصوتية بغير هذه الطريقة ينفر الناس من هذه المكبرات، وحال وجود أي شكاوي بهذا الشأن يتم النزول لمعاينة المسجد والمكبرات الصوتية الموجودة فيه ومعالجتها.
 

الأوقاف أسامة رسلان رمضان التراويح مكبرات الصوت استخدام المكبرات الصوتية

