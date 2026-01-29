الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه تم تخصيص 269 مسجدًا على مستوى المحافظات لإقامة موائد الإفطار والسحور.

وأضاف رسلان، في تصريح تليفزيوني عبر برنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، أنه سيتم تنظيم صلاة التراويح في خمسة مساجد كبرى تشمل: مسجد الإمام الحسين، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد العزيز الحكيم بالمعادي، ومسجد العلي العظيم بالماضي، مع فعاليات وأنشطة نوعية متنوعة والاحتفال بالمناسبات الرمضانية.

وذكر أسامة رسلان، أن وزارة الأوقاف ستقدم محتوى دينيًا متنوعًا يشمل الأنشطة الميدانية داخل المساجد، والمحتوى الإلكتروني، وما يُعرض عبر الشاشات من خلال وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، لتعزيز الثقافة الدينية والروحانية لدى جميع الفئات.

خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان

وكشفت وزارة الأوقاف عن برنامج موسع ومتكامل للأنشطة الدعوية والقرآنية خلال شهر رمضان المعظم لعام 1447هـ / 2026م، يستهدف المساجد الكبرى، والمديريات الإقليمية، والمجتمع بمختلف فئاته، داخل المساجد وخارجها، مع حضور فاعل في المجالين الثقافي والإعلامي، بما يضمن تعظيم الاستفادة الروحية والعلمية من الشهر الكريم، وتهيئة أجواء إيمانية جامعة تليق بقدسية رمضان.

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنفيذ خطة شاملة للأنشطة الدعوية والقرآنية خلال شهر رمضان المبارك، تتوزع على عدة محاور رئيسة، تبدأ بالمساجد الكبرى في القاهرة، وتمتد إلى المديريات الإقليمية، وتشمل فعاليات خارج المساجد، إلى جانب أنشطة إعلامية وبرامج قرآنية متنوعة، فضلًا عن الشعائر والبرامج الخاصة بالشهر الفضيل.

تشمل الخطة عددًا من المساجد الكبرى، وهي: مسجد سيدنا الإمام الحسين، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص، ومسجد العزيز الحكيم بالمقطم، ومسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد العلي العظيم بألماظة.

ويشهد مسجد سيدنا الإمام الحسين برنامجًا مكثفًا يتضمن (29) تلاوة يومية يشارك فيها قراء دولة التلاوة، و(29) درس عصر يقدمها نخبة من الأئمة المتميزين، إلى جانب (29) ليلة لصلاة التراويح بواقع (20) ركعة بإمامة كبار القراء، و(29) درس تراويح طوال الشهر، فضلًا عن عقد (28) ملتقى فكريا شاملا بعد صلاة التراويح.

أما مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيستضيف (29) تلاوة يومية قبل أذان المغرب، و(29) ليلة تراويح (20 ركعة)، و(29) درس تراويح، إضافة إلى تنظيم جولات تعريفية رسمية للأسر المصرية داخل المسجد ودور القرآن الكريم، مع تخصيص فقرات روحانية للأطفال.

وتقام في مسجدي العلي العظيم بألماظة، والعزيز الحكيم بالمقطم، (29) ليلة تراويح بواقع (8) ركعات، و(29) درس تراويح، إلى جانب الملتقيات الفكرية الرئيسة التي تنعقد أيضًا في مساجد السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا عمرو بن العاص.

كما خُصص مسجد الرحمن الرحيم لاستضافة ملتقى الواعظات، عقب اعتماد المرشحات من مجمع البحوث الإسلامية.

تشمل الخطة إقامة (269) مائدة إفطار داخل المساجد، واعتماد (4,812) مسجدًا لإقامة الاعتكاف، و(9,719) مسجدًا لإقامة صلاة التهجد.