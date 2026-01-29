الأوقاف توضح نفحات الرحمة في ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها

نشرت وزارة الأوقاف، عبر منصتها الإلكترونية الرسمية، تقريرًا موسعًا حول فضل ليلة النصف من شعبان، مؤكدة أنها من الليالي المباركة التي تتنزل فيها الرحمات، وتُرفع فيها الأعمال، وتُفتح فيها أبواب المغفرة لعباد الله، في إطار رسالتها المستمرة لنشر الوعي الديني الرشيد، وربط المسلمين بمواسم الطاعات والنفحات الإيمانية.

وأوضح التقرير أن من سنن الله تعالى في خلق الزمان أن فاضل بين أيامه ولياليه، فجعل منها مواسم تتضاعف فيها الحسنات وتُصفّى فيها القلوب، ومن أعظم هذه المواسم شهر شعبان الذي اختصه الله بمكانة عظيمة، وجعله محطة إيمانية فاصلة بين رجب ورمضان، حيث كان النبي ﷺ يكثر فيه من الصيام استعدادًا لعرض الأعمال على الله تعالى.

وأكدت الوزارة أن ليلة النصف من شعبان تمثل ذروة هذا الشهر المبارك، إذ وردت النصوص الشرعية الدالة على فضلها، وما تحمله من معانٍ سامية تتجلى فيها رحمة الله بعباده، مشيرة إلى الحديث الشريف الذي يبين أن الله تعالى يطلع فيها على خلقه فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، إلا من أصر على القطيعة أو الشرك.

وتناول التقرير ما ورد عن السلف الصالح من تعظيم هذه الليلة، حيث درج الصحابة والتابعون على إحيائها بالذكر والدعاء والقيام، وعدّوها من الليالي التي لا يُرد فيها الدعاء، مؤكدين أن هذا الفهم العملي يعكس وعي الأمة المبكر بقيمتها الروحية ومكانتها الشرعية.

وبيّنت وزارة الأوقاف أن العلماء أطلقوا على ليلة النصف من شعبان أسماء متعددة، منها: ليلة البراءة، وليلة الدعاء، وليلة الرحمة، وليلة القبول والرد، وهي أسماء تدل على علو شأنها وكثرة ما يُفيض الله فيها من خير وبركة، لافتة إلى أقوال كبار الأئمة والعلماء الذين أكدوا فضلها وأوصوا باغتنامها.

وأشار التقرير إلى أن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على استحباب إحياء ليلة النصف من شعبان بالطاعات، كلٌّ وفق منهجه الفقهي، مؤكدين أن من مظاهر الإحياء المشروعة: الإكثار من الدعاء، وقيام الليل، وذكر الله، وصيام نهارها، دون تكلف أو ابتداع، وبما يوافق مقاصد الشريعة السمحة.

كما استعرض التقرير جانبًا من الاهتمام العلمي الكبير بهذه الليلة عبر العصور، حيث أفرد لها العلماء مؤلفات ورسائل مستقلة تناولت فضلها وخصائصها، ما يعكس رسوخ مكانتها في الوجدان الإسلامي ووعي الأمة الجماعي.

وفي ختام تقريرها، دعت وزارة الأوقاف المسلمين إلى اغتنام نفحات الرحمة في ليلة النصف من شعبان، بجعلها محطة صادقة لمراجعة النفس، وتجديد التوبة، وإصلاح القلوب، والاستعداد الروحي لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن هذه الليالي المباركة فرص ربانية لا ينبغي التفريط فيها.

وأكدت الوزارة أن إحياء هذه المناسبات الإيمانية يأتي في إطار دورها الدعوي والتوعوي، الرامي إلى بناء الإنسان المتوازن، وترسيخ القيم الدينية الصحيحة، وربط العباد بربهم في أوقات الفضل والخير.



