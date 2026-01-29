الأوقاف تطلق برنامجًا دعويًا وقرآنيًا شاملًا لرمضان.. ضوابط صلاة التراويح والتهجد

في إطار رسالتها الدينية والتنويرية، وانطلاقًا من مسؤوليتها في بناء الوعي وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، كشفت وزارة الأوقاف عن برنامج موسع ومتكامل للأنشطة الدعوية والقرآنية خلال شهر رمضان المعظم لعام 1447هـ / 2026م، يستهدف المساجد الكبرى، والمديريات الإقليمية، والمجتمع بمختلف فئاته، داخل المساجد وخارجها، مع حضور فاعل في المجالين الثقافي والإعلامي، بما يضمن تعظيم الاستفادة الروحية والعلمية من الشهر الكريم، وتهيئة أجواء إيمانية جامعة تليق بقدسية رمضان.

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنفيذ خطة شاملة للأنشطة الدعوية والقرآنية خلال شهر رمضان المبارك، تتوزع على عدة محاور رئيسة، تبدأ بالمساجد الكبرى في القاهرة، وتمتد إلى المديريات الإقليمية، وتشمل فعاليات خارج المساجد، إلى جانب أنشطة إعلامية وبرامج قرآنية متنوعة، فضلًا عن الشعائر والبرامج الخاصة بالشهر الفضيل.

الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد الكبرى بالقاهرة

تشمل الخطة عددًا من المساجد الكبرى، وهي: مسجد سيدنا الإمام الحسين، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص، ومسجد العزيز الحكيم بالمقطم، ومسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد العلي العظيم بألماظة.

ويشهد مسجد سيدنا الإمام الحسين برنامجًا مكثفًا يتضمن (29) تلاوة يومية يشارك فيها قراء دولة التلاوة، و(29) درس عصر يقدمها نخبة من الأئمة المتميزين، إلى جانب (29) ليلة لصلاة التراويح بواقع (20) ركعة بإمامة كبار القراء، و(29) درس تراويح طوال الشهر، فضلًا عن عقد (28) ملتقى فكري شامل بعد صلاة التراويح.

أما مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيستضيف (29) تلاوة يومية قبل أذان المغرب، و(29) ليلة تراويح (20 ركعة)، و(29) درس تراويح، إضافة إلى تنظيم جولات تعريفية رسمية للأسر المصرية داخل المسجد ودور القرآن الكريم، مع تخصيص فقرات روحانية للأطفال.

وتقام في مسجدي العلي العظيم بألماظة، والعزيز الحكيم بالمقطم، (29) ليلة تراويح بواقع (8) ركعات، و(29) درس تراويح، إلى جانب الملتقيات الفكرية الرئيسة التي تنعقد أيضًا في مساجد السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا عمرو بن العاص.

كما خُصص مسجد الرحمن الرحيم لاستضافة ملتقى الواعظات، عقب اعتماد المرشحات من مجمع البحوث الإسلامية.

الأنشطة الدعوية داخل المديريات الإقليمية

تتضمن الخطة تنفيذ برامج موجهة للأطفال والناشئة عقب درس العصر في (38,000) مسجد على مستوى الجمهورية، وذلك يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

كما يشمل البرنامج إقامة الملتقى الفكري الرئيس بعد صلاة التراويح بعدد (754) ملتقى في (26) مسجدًا جامعًا، إلى جانب تنظيم (11,484) ملتقى فكري فرعي داخل (396) إدارة فرعية، يشرف عليها نخبة من الأئمة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وتنظم المديريات أكثر من (1,100,000) درس عصر للأئمة، بالإضافة إلى أكثر من (1,100,000) ترويحة تراويح قصيرة تُقدَّم يوميًا.

الأنشطة الدعوية خارج المساجد

تشمل الخطة تنظيم (5,210) قوافل دعوية بمراكز الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك صباح كل يوم أربعاء.

كما تنفذ الوزارة (54) قافلة للرحمة والمواساة داخل المستشفيات ودور رعاية الأطفال والمسنين، من الأحد إلى الخميس، بمشاركة الأئمة والواعظات.

ويشهد معرض فيصل الرمضاني عقد (5) ندوات كبرى بعد صلاة التراويح، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما تُنظم (110) صالونات ثقافية رمضانية بالتنسيق مع وزارة الثقافة في المكتبات العامة وقصور الثقافة، إلى جانب إقامة (10) ندوات للأطفال ضمن صالون «في محبة الوطن – حدوتة رمضانية» بحي السيدة زينب، بمشاركة الأئمة والواعظات.

وتشمل الخطة أيضًا تنفيذ (84) قافلة دعوية داخل مساجد حقول شركات البترول، بإمامة نخبة مختارة من الأئمة.

الأنشطة الدعوية الإعلامية

تتضمن الخطة تسجيل حلقات وبرامج مع عدد من القنوات الفضائية، منها: إكسترا نيوز، ومصر المستقبل، والأولى المصرية، والنيل للدراما، إضافة إلى التعاون مع موقع أخبار اليوم، وإنتاج مقاطع فيديو قصيرة، ومطويات، ومقالات تُنشر عبر منصة وزارة الأوقاف الرقمية، وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وعدد من الصحف القومية.

الأنشطة القرآنية بالمديريات الإقليمية

تشمل الخطة تشغيل (3,640) مقرأة للجمهور، و(471) مقرأة للأئمة، و(890) مقرأة للأعضاء، و(28) مقرأة نموذجية، و(5) مقارئ للنساء، و(54) مقرأة للأئمة المتقنين، و(107) مقارئ للواعظات، و(11) مقرأة مخصصة لسورة الكهف، إلى جانب (2,308) جلسة لمقرأة الفجر، بإجمالي آلاف الجلسات على مدار الشهر.

كما يتم تنفيذ (264) ختمة للقرآن الكريم خلال شهر رمضان عبر المقارئ المختلفة، إلى جانب تشغيل (13) مركزًا لتحفيظ وتأهيل القراء والجمهور، وتنظيم (712) جلسة لبرنامج التحفيظ عن بُعد.

الشعائر والبرامج الخاصة بشهر رمضان

تشمل الخطة إقامة (269) مائدة إفطار داخل المساجد، واعتماد (4,812) مسجدًا لإقامة الاعتكاف، و(9,719) مسجدًا لإقامة صلاة التهجد.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الخطة الطموحة تأتي تعزيزًا للأجواء الروحانية في شهر رمضان، وترسيخًا للقيم الدينية والأخلاقية، وتمكينًا لمختلف فئات المجتمع من المشاركة الفاعلة في الشعائر والأنشطة الدعوية والقرآنية، مع نشر الفكر الوسطي الصحيح، وإعداد أجيال واعية، وتهيئة المجتمع للارتقاء الروحي والثقافي خلال الشهر المبارك.



