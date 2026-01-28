الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان « تضحيات لاتنسى»

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: «تضحيات لا تُنسى»، كما حددت موضوع الخطبة الثانية بعنوان: «فضل ليلة النصف من شعبان»، وذلك ضمن الإصدار السابع والثلاثين من سلسلة «زاد الأئمة والخطباء».

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة ومدتها، في إطار حرصها على تحقيق الانضباط الدعوي ووحدة الخطاب الديني في جميع المساجد.

كما نشرت الوزارة نص الخطبة الاسترشادية عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، مؤكدة إتاحة المحتوى الدعوي المحدث للأئمة والخطباء للاستفادة منه في أداء رسالتهم الدعوية.

وفي سياق آخر عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بالوزارة، وعدد من القيادات المعنية؛ لبحث الترتيبات النهائية للأنشطة الدعوية والفكرية والتنظيمية خلال الشهر الكريم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، الدكتور أسامة رسلان، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الاجتماع استعرض محاور الخطة الرمضانية والتي تشمل تعزيز الخطاب الديني الرشيد، ونشر قيم الاعتدال والتوازن، وترسيخ دور المسجد كمركز إشعاع للوعي الديني والاجتماعي، بما يعكس روحانية الشهر الفضيل وقيمه النبيلة من تراحم وتكافل.

مشروع المائدات الرمضانية.. ومحافظة القاهرة في المقدمة

وكشف "رسلان" عن أن الوزارة ستقيم هذا العام 269 مائدة إفطار موزعة على مساجد جميع المحافظات، لتقديم وجبات إفطار جماعية مجانية تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا وعابري السبيل، لافتًا إلى أن هذه الأرقام "مرشحة للزيادة" وفقًا للاحتياجات الفعلية خلال الشهر.