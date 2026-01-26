قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي
وزيرة التخطيط: الاستثمار في الشباب والكفاءات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
ديني

وزير الأوقاف: حركة تنقلات الأئمة إجراء سنوي يراعي الأبعاد الإنسانية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن حركة تنقلات الأئمة والخطباء بين المحافظات أصبحت نظامًا سنويًا مستقرًا تتبناه الوزارة، في إطار توجهها نحو التيسير على الأئمة والخطباء، ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بمقار عملهم وظروفهم الأسرية.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش تدشين أول برنامج رقمي من إنتاج وزارة الأوقاف، حيث أشار إلى أن فكرة تنظيم حركة التنقلات جاءت استجابة لواقع عملي ملموس، نابع من معاناة حقيقية يعيشها عدد من الأئمة العاملين في محافظات بعيدة عن محل إقامتهم الأصلي، مثل إمام من محافظات الصعيد كأسيوط أو سوهاج يعمل في محافظة مطروح، وهو ما يترتب عليه تشتت أسري وابتعاد عن الأهل والأبناء، وانعكاسات اجتماعية وإنسانية واضحة.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة رأت ضرورة البحث عن آلية عادلة ومنظمة للتعامل مع هذه الأوضاع، موضحًا أن الهدف كان الوصول إلى حل حقيقي يحقق لأبناء الوزارة قدرًا من الاستقرار الأسري والوظيفي، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تحولت إلى واقع عملي مع بدء تنفيذ التجربة الأولى لحركة التنقلات خلال العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت في تلك التجربة ما يقرب من ثمانية آلاف طلب نقل، وهو ما كشف عن حجم كبير من الأعباء الإدارية والتنظيمية، موضحًا أنه مع بدء أعمال الفحص والفرز، تبيّن أن نحو ألفي طلب لا ترتبط من الأساس بوزارة الأوقاف، الأمر الذي شكّل ضغطًا كبيرًا على الموارد البشرية، وأوجد تحديات تنظيمية معقدة.

وأضاف أن هذه الأرقام دفعت إلى إدراك أن الإمكانات البشرية المتاحة داخل الوزارة غير كافية للتعامل مع هذا الكم الهائل من الطلبات خلال الإطار الزمني المحدد، لافتًا إلى أنه بادر بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشرح له تفاصيل الموقف كاملًا، مؤكدًا الحاجة الماسة إلى الدعم المؤسسي لضمان الانتهاء من الحركة وإعلان نتائجها في الموعد المقرر.

وأوضح أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استجاب بتوفير فريق عمل متخصص، تولى مهمة فرز الطلبات ومراجعة البيانات الوظيفية بدقة، مشيرًا إلى أن العمل استمر على مدار أيام متواصلة وشاقة، حتى تم الانتهاء من المراجعات والوصول إلى نتائج دقيقة ومنضبطة.

وبيّن وزير الأوقاف أن هذه التجربة مثلت نقطة تحول أساسية، وكانت الدافع المباشر للتفكير في إطلاق منصة إلكترونية ذكية تتولى استقبال طلبات النقل، وفرزها آليًا، وقبول الطلبات المستوفاة للشروط فقط، بما يضمن تحقيق العدالة، ويحد من أي تدخلات بشرية محتملة.

وأضاف أن الوزارة بدأت في إدراج وتحميل جميع بيانات العاملين بها على المنصة الإلكترونية، وهو ما شكّل نقلة نوعية في إدارة ملف التنقلات، وأسهم بشكل مباشر في إطلاق البرنامج الرقمي الجديد، باعتباره أحد مخرجات هذا التطور المؤسسي.

وأكد الوزير أن المنصة تعتمد على مجموعة من المعايير الواضحة والشفافة، في مقدمتها تحقيق التوازن بين حالات العجز والزيادة في مختلف المحافظات، فضلًا عن إقرار أولوية خاصة لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، مراعاة لظروفهم الإنسانية.

وأشار إلى أن إجمالي طلبات النقل المقدمة خلال عام 2025 بلغ 3546 طلبًا، تم قبول 3003 طلبات منها، بينما جرى رفض 543 طلبًا لعدم استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة.

واختتم وزير الأوقاف حديثه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير منظوماتها الإدارية والرقمية، بما يحقق كفاءة العمل، ويحفظ حقوق العاملين، ويكرس مبادئ العدالة والشفافية داخل المؤسسة الدعوية.



 

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

محمد امام

محمد إمام: لو الإعلان عجبك فالمسلسل أجمد بكتير

ميمي جمال

وفاة خالة ميمي جمال

بسمة بوسيل

إطلالة جديدة .. بسمة بوسيل ترتدي فستان أسود جذاب في أحدث ظهور

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

