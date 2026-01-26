قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب بعد اقتحام إسرائيلي واسع
الاتحاد الأوروبي يقر حظرا كاملا على واردات الغاز المسال الروسي من 1 يناير 2027
جيش الاحتلال: قواتنا في طريقها إلى موقع عملية إطلاق النار قرب نابلس
تنسيق إسرائيلي أمريكي قبل ضربة محتملة لإيران
وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة يشهدان فعاليات افتتاح دوري الجامعات
في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. أصول فنية لنجمة السينما المصرية
الإمام الطيب يصرف مكافأة 1300 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مصر وسويسرا تتجهان نحو شراكة استراتيجية.. تعزيز الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر للعام الحالي عبر المنظومة الرقمية
مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم.. فيديو
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر للعام الحالي عبر المنظومة الرقمية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر بين المحافظات للعام الحالي بشكل كامل، وذلك عقب مراجعة شاملة لجميع الطلبات المقدمة من خلال المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة.

وجاء هذا الاعتماد الرسمي بعد اطلاع الحضور على تفاصيل المنظومة الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة، والتي تختص باستقبال طلبات النقل وفرزها آليًا وفق ضوابط ومعايير دقيقة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الأئمة والخطباء بين مختلف المحافظات، مع مراعاة حالات العجز والزيادة بكل محافظة، وإعطاء أولوية خاصة لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

وأكد وزير الأوقاف أن الاعتماد الكامل على المنظومة الرقمية في تنفيذ حركة التنقلات يعكس نجاح التجربة التي تم تطبيقها خلال العام الماضي، ويضمن التعامل مع جميع الطلبات، سواء المقبولة أو المرفوضة، وفق معايير واضحة ومعلنة، دون أي تدخل بشري أو تأثير للأهواء الشخصية.

كما أشار الوزير إلى أن هذه المنظومة الذكية تتيح متابعة لحظية لجميع مراحل حركة التنقلات، الأمر الذي يسهم في تمكين الوزارة من إدارة هذا الملف بدقة وكفاءة أعلى، وتحقيق التوازن بين احتياجات المساجد وحقوق الأئمة والعاملين بها.

وزير الأوقاف حركة تنقلات المنظومة الرقمية طلبات النقل حركة تنقلات الأئمة مقيمو الشعائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصري والمجتمع المدني لتوفير احتياجات غزة

الكاتبة هدير عبد الوهاب

بعيداً عن الشاشات.. كيف عاد الاهتمام بقراءة الكتب بمعرض القاهرة؟

صورة أرشيفية

تواصل فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد