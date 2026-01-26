وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر للعام الحالي عبر المنظومة الرقمية

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر بين المحافظات للعام الحالي بشكل كامل، وذلك عقب مراجعة شاملة لجميع الطلبات المقدمة من خلال المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة.

وجاء هذا الاعتماد الرسمي بعد اطلاع الحضور على تفاصيل المنظومة الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة، والتي تختص باستقبال طلبات النقل وفرزها آليًا وفق ضوابط ومعايير دقيقة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الأئمة والخطباء بين مختلف المحافظات، مع مراعاة حالات العجز والزيادة بكل محافظة، وإعطاء أولوية خاصة لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

وأكد وزير الأوقاف أن الاعتماد الكامل على المنظومة الرقمية في تنفيذ حركة التنقلات يعكس نجاح التجربة التي تم تطبيقها خلال العام الماضي، ويضمن التعامل مع جميع الطلبات، سواء المقبولة أو المرفوضة، وفق معايير واضحة ومعلنة، دون أي تدخل بشري أو تأثير للأهواء الشخصية.

كما أشار الوزير إلى أن هذه المنظومة الذكية تتيح متابعة لحظية لجميع مراحل حركة التنقلات، الأمر الذي يسهم في تمكين الوزارة من إدارة هذا الملف بدقة وكفاءة أعلى، وتحقيق التوازن بين احتياجات المساجد وحقوق الأئمة والعاملين بها.