قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت
سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري
رمضان صبحي يغادر مركز شرطة أبو النمرس بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه
مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق الفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني
طريقة عمل الفراخ بالشعرية والعدس بجبة
محمد القلاجي وأشرف سيف في الصدارة.. وخالد عطية يودع دولة التلاوة برسالة مؤثرة
ابن الوزارة .. عمرو أديب يعلق على التعديل الوزاري المحتمل
الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يومًا دعماً لعملية نقل سجناء داعش
بالأسماء .. مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تدشن 630 ندوة علمية للتوعية بخطورة المبالغة في الزواج

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

 تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ برامجها التثقيفية الهادفة إلى بناء الوعي الديني الصحيح، وذلك في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»، وبما يتسق مع الاستراتيجية الشاملة للوزارة التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي للتطرف الفكري واللاديني، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني مستنير، إلى جانب الإسهام في صناعة الحضارة وتعظيم قيمة العلم والإبداع.

وفي هذا السياق، تنظم وزارة الأوقاف عدد (630) ندوة علمية بعنوان: «المبالغة في الزواج… طريق لمنع الحلال وفتح أبواب الحرام»، وذلك يوم الإثنين الموافق 26/1/2026م، عقب صلاة العشاء، بعدد من المديريات الحدودية، وهي: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، والسويس، ومطروح، وشمال سيناء، وذلك ضمن برنامج الندوات العلمية المعتمد من الوزارة.

وتهدف هذه الندوات إلى معالجة المفاهيم الخاطئة المتعلقة بتكاليف الزواج، وتسليط الضوء على الآثار السلبية للمغالاة في المهور والمتطلبات المادية، وما يترتب عليها من تعقيد سبل الحلال وتهيئة بيئة قد تفتح أبواب الانحراف، مع التأكيد على ما دعا إليه الإسلام من تيسير وتراحم، حفاظًا على استقرار الأسرة، ودعمًا لبناء مجتمع متوازن أخلاقيًا وسلوكيًا.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار مسؤوليتها التوعوية تجاه قضايا المجتمع، وحرصها على تحصين الشباب فكريًا وأخلاقيًا، وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، بما يسهم في بناء الإنسان المصري الواعي، القادر على المشاركة الإيجابية في نهضة الوطن، والمساهمة في صناعة حضارته.


 

الأوقاف المبالغة في الزواج ندوات علمية صحح مفاهيمك التيسير على الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

ترشيحاتنا

منطقة دير البلاص الآثرية

فيلم وثائقي قصير عن منطقة دير البلاص الآثرية| صور

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية| صور

ندوة تحت عنوان "تمكين المرأة الريفية: من المبادرات التنموية إلى تحسين جودة الحياة والصحة"

تمكين المرأة الريفية .. ندوة حيوية في معرض القاهرة للكتاب

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد