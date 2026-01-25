الأوقاف تدشن 630 ندوة علمية للتوعية بخطورة المبالغة في الزواج

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ برامجها التثقيفية الهادفة إلى بناء الوعي الديني الصحيح، وذلك في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»، وبما يتسق مع الاستراتيجية الشاملة للوزارة التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي للتطرف الفكري واللاديني، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني مستنير، إلى جانب الإسهام في صناعة الحضارة وتعظيم قيمة العلم والإبداع.

وفي هذا السياق، تنظم وزارة الأوقاف عدد (630) ندوة علمية بعنوان: «المبالغة في الزواج… طريق لمنع الحلال وفتح أبواب الحرام»، وذلك يوم الإثنين الموافق 26/1/2026م، عقب صلاة العشاء، بعدد من المديريات الحدودية، وهي: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، والسويس، ومطروح، وشمال سيناء، وذلك ضمن برنامج الندوات العلمية المعتمد من الوزارة.

وتهدف هذه الندوات إلى معالجة المفاهيم الخاطئة المتعلقة بتكاليف الزواج، وتسليط الضوء على الآثار السلبية للمغالاة في المهور والمتطلبات المادية، وما يترتب عليها من تعقيد سبل الحلال وتهيئة بيئة قد تفتح أبواب الانحراف، مع التأكيد على ما دعا إليه الإسلام من تيسير وتراحم، حفاظًا على استقرار الأسرة، ودعمًا لبناء مجتمع متوازن أخلاقيًا وسلوكيًا.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار مسؤوليتها التوعوية تجاه قضايا المجتمع، وحرصها على تحصين الشباب فكريًا وأخلاقيًا، وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، بما يسهم في بناء الإنسان المصري الواعي، القادر على المشاركة الإيجابية في نهضة الوطن، والمساهمة في صناعة حضارته.



