وزارة الأوقاف تواصل جهودها في تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد

تواصل وزارة الأوقاف أنشطة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد، وذلك في إطار دورها في العناية بكتاب الله تعالى، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وضبطًا وفهمًا، وفق منهجية علمية منضبطة.

وزارة الأوقاف تواصل جهودها في تحفيظ القرآن الكريم

وتُقام الأنشطة القرآنية بمكاتب التحفيظ وفق الضوابط المنظمة للعمل، بما يضمن انتظام التنفيذ، وتحقيق الأهداف، وجودة الأداء.

كما تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الأوقاف لتفعيل دور مكاتب التحفيظ بوصفها منارات قرآنية فاعلة، تسهم في إعداد أجيال متقنة لكتاب الله، وتدعم رسالة الوزارة في خدمة القرآن الكريم وأهله، وفهم رسالته وحملها كما ينبغي.

جدير بالذكر أن عدد مكاتب التحفيظ يبلغ ١٧٩٧ مكتبًا بنظام المكافأة، و١٣٢ مكتبًا على الدرجة الوظيفية، إلى جانب ٨٩ حلقة تحفيظ عن بُعد، بما يعكس اتساع نطاق الخدمة القرآنية وتنوع آليات تقديمها.