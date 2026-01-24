قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
ديني

وزير الأوقاف يشارك في ندوة فكرية بجناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب

عبد الرحمن محمد

يستقبل جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، في تمام الخامسة والنصف مساءً، ندوة فكرية بعنوان: «نحو مشروع قومي لبناء الفكر.. تكامل الثقافة والوعي الديني في خدمة الوطن»، في إطار الجهود الوطنية لبناء الوعي وترسيخ القيم الفكرية الرشيدة تأكيدًا لأهمية العمل المشترك في بناء الإنسان المصري وترسيخ الوعي الوطني الرشيد.

ويشارك في الندوة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف المصرية، والأستاذ الدكتور محمد البشاري - الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، حيث يقدمان رؤى فكرية معمّقة حول دور المؤسسات الدينية والثقافية في تشكيل الوعي العام، وبناء منظومة فكرية متوازنة تحصّن المجتمع من الانحرافات الفكرية والتطرف، وتسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.

ويتولى إدارة محاور الندوة الدكتور عاصم عبدالقادر - عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حيث تتناول المناقشات أهمية التكامل بين الخطاب الديني الرشيد والعمل الثقافي الواعي، ودور هذا التكامل في بناء شخصية الإنسان المصري على أسس من الفهم الصحيح للدين، والوعي بالواقع، والانتماء للوطن.

وتؤكد الندوة أن بناء الفكر لا يتحقق إلا من خلال شراكة مؤسسية حقيقية بين الجهات الدينية والثقافية والتعليمية، ضمن مشروع وطني شامل يستهدف بناء الإنسان، وحماية الوعي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وترسيخ الهوية الوطنية على أسس علمية وفكرية راسخة.

كما نظَّم جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان «صيانة الوعي بين الثقافة والإعلام والنشر»، ضمن فعاليات برنامجها الثقافي الهادف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء إدراك رشيد قادر على التعامل مع تحديات الواقع المعاصر.

وشارك في الندوة الشيخ عمر سالم باجخيف عضو الاتحاد العام للناشرين العرب، مدير ومؤسس دار المنهاج، والدكتور مصطفى عبد الكريم مدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، وأدار الحوار الأستاذ الدكتور جودة بركات أستاذ اللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وقد لاقت الندوة حضور عدد من المفكرين والإعلاميين وجمهور معرض الكتاب، من بينهم الدكتور سعد المطعني كبير المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، وقد تناولت الندوة الدور المحوري لكلٍّ من الثقافة والإعلام في صيانة الوعي الجمعي، وأهمية التكامل بينهما في ترسيخ قيم الانتماء، وبناء وعي نقدي رشيد يواكب التحولات المتسارعة.

وزير الأوقاف جناح دار الإفتاء معرض الكتاب

