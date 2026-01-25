وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، في مناقشة رسالة ماجستير تقدَّم بها الباحث طارق مختار عبد المقصود – إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف – بعنوان: «الأحاديث والآثار الواردة في كتاب بُغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم المتوفى سنة (٦٦٠ هـ) من بداية ترجمة خالد بن الوليد بن المغيرة إلى نهاية ترجمة خلف بن تميم التميمي: تخريج ودراسة وتعليق»، وذلك بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق.

كان في استقبال وزير الأوقاف لدى وصوله كلٌّ من الدكتور حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري: الدكتور حسين محمد إبراهيم بدوية – عميد الكلية، الدكتور وجيه زكريا عمران – وكيل الكلية، والدكتور محمد إبراهيم حامد – مدير مديرية أوقاف الشرقية.

وضمَّت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كلًّا من الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة - مشرفًا أصليًّا؛ والدكتور عاطف محمد أبو العباس – مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق – مشرفًا مشاركًا؛ والدكتور عبد الحميد محمد أحمد العياط – أستاذ الحديث وعلومه المتفرغ بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق – مناقشًا داخليًّا، والدكتور أحمد محمد علي بيومي – أستاذ الحديث وعلومه، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقرين، عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين – مناقشًا خارجيًّا، وقد استُهلَّت المناقشة بتلاوة قرآنية عطرة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

وأعرب وزير الأوقاف في بداية كلمته عن سعادته البالغة بوجوده في كلية أصول الدين بالزقازيق، مؤكدًا أنها تمثل له بيتًا ثانيًا؛ إذ تلقى فيها العلم بين أساتذته وزملائه، ويعود إليها اليوم مشرفًا ومناقشًا بعد أن كان طالبًا بين جنباتها، موجِّهًا الشكر إلى أسرة الكلية ممثلة في عميدها ووكيلها وجميع منسوبيها على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وخلال المناقشة.

ووجَّه وزير الأوقاف نصيحة للباحث ولجميع الباحثين والعلماء الأزهريين، قائلًا: «عليكم بالاجتهاد في طلب العلم، ولا سيما علم اللغة العربية نحوًا وبلاغة، وبذل كل ما في وسعكم لخدمة دينكم ووطنكم على الوجه الذي يليق بورثة الأنبياء، مع العناية الفائقة بدراسة اللغة العربية وعلومها؛ فالعالِم الأزهري ينبغي أن يكون متبحرًا في علوم اللغة».

من جانبه، رحب المحافظ بالوزير ترحيبًا بالغًا، معربًا عن سعادته وسعادة المحافظة باستقبال الوزير الذي لا تشغله مهام عمله الرسمية عن العمل العلمي الأكاديمي المميز، راجيًا له دوام التوفيق والسداد.

وانتهت اللجنة إلى منح الباحث درجة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه بتقدير ممتاز، واختُتمت المناقشة بتلاوة قرآنية عطرة للقارئ الشيخ محمد كامل، أحد نجوم دولة التلاوة.