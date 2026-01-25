خلال تفقده جناح الأزهر.. عباس شومان: الفتوى مسئولية وبناء الوعي أولوية

اجتمع الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، بالمفتين والمفتيات العاملين بركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، حيث قدّم لهم عددًا من النصائح والإرشادات التي تهدف إلى توجيه زائري المعرض، وتعزيز جودة الخطاب الإفتائي، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي القائم على التيسير المنضبط ومراعاة مقاصد الشريعة وفهم الواقع.

وأكد الدكتور عباس شومان خلال اللقاء أن الفتوى مسؤولية كبرى وأمانة علمية وأخلاقية، معتبرًا أن ركن الفتوى يُمثل واجهة الأزهر الشريف أمام الجمهور، ويتطلب خطابًا رشيدًا يجمع بين عمق العلم وحسن التواصل، مع الالتزام الكامل بالمنهج الوسطي الذي يحفظ استقرار المجتمع ويصون العقول من الغلو والتشدد.

وعقب اللقاء، تفقد الأمين العام لهيئة كبار العلماء أركان جناح الأزهر المختلفة، واطّلع على ما يقدمه من أنشطة علمية وثقافية وفكرية، مشيدًا بالمستوى المتميز للتنظيم، وبما يضمه الجناح من مخطوطات نادرة تمثل ثروة علمية وحضارية تعكس عمق التراث الأزهري ودوره التاريخي في خدمة العلم ونشر القيم الإنسانية.

وأشاد الدكتور عباس شومان بما يقدمه جناح الأزهر من إصدارات فكرية وبرامج توعوية وأركان تفاعلية، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة للأزهر في معرض الكتاب تعكس حضوره القوي في معركة الوعي، وتجسد رسالته القائمة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وترسيخ قيم الوسطية، والانفتاح الواعي، وبناء الإنسان.

وفي ختام جولته، ثمّن الأمين العام لهيئة كبار العلماء الجهود المبذولة من القائمين على جناح الأزهر، مؤكدًا أن جناح الأزهر يمثل منصة حضارية للتواصل مع الجمهور، ونموذجًا يُحتذى به في تقديم الخطاب الديني الرشيد الذي يخدم الدين والوطن والإنسانية.