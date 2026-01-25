قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. عباس شومان في ندوة بجناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الدكتور عباس شومان في ندوة بجناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الدكتور عباس شومان في ندوة بجناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
شيماء جمال

في إطار رسالتها العلمية الرامية لتعزيز الوعي، وترسيخ الخطاب الديني الرشيد، وبناء جسور التواصل مع النخب العلمية والثقافية، تستضيف دار الإفتاء المصرية في جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأحد ٢٥ /١ /٢٠٢٦م، الأستاذ الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وذلك في ندوة علمية بعنوان “الفتوى ودورها في تعزيز قيمة الانتماء للوطن” وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

من ناحية أخرى نظم جناح دار الإفتاء المصرية أمس ندوة بعنوان "نحو مشروع قومي لبناء الفكر.. تكامل الثقافة والوعي الديني في خدمة الوطن"، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين، بينهم الدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأدار الندوة الدكتور عاصم عبد القادر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية.

افتتح الدكتور محمد البشاري حديثه بتأكيد أهمية تعزيز الحوار بين الدين والثقافة والوعي المجتمعي، مشددًا على أن المشروع القومي لبناء الفكر يعيد للدين دوره كضمير أخلاقي في المجتمع، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الفرقي، ليصبح الدين مرجعًا يقيس الإنسان به أفعاله ويوازن بين حقوقه الفردية والاجتماعية، ويسهم في تحقيق السلم المجتمعي. 

كما أشار إلى أن الربط بين الثقافة والدين يحتاج إلى وعي كامل، وأن الدين يسعى في جوهره إلى صقل الإنسان روحيًا وأخلاقيًا مع انسجامه التام مع مجتمعه والمجتمعات الأخرى.

وأضاف د. البشاري أن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات جديدة على الخطاب الديني، حيث يثير تساؤلات حول المسؤولية والفعل البشري، موضحًا أن المشروع القومي لبناء الفكر يسعى لضبط الدين ليكون ميزانًا للأخلاق يجمع ولا يفرق، ويحمي المجتمع من الاستقطاب والانقسامات. 

وأكد أن المؤسسات الدينية والثقافية مطالبة بتطوير خطاب ديني جامع يستطيع منافسة محتوى الإثارة على المنصات الرقمية، دون التفريط في القيم الأخلاقية أو العمق المعرفي.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله النجار أن التلاحم بين الدين والثقافة هو الطريق للوصول إلى الحق، مؤكدًا على أهمية الانتماء الوطني ودوره في حماية الإسلام من استغلال المتطرفين، مستشهداً بفكرة ترتيب دوائر الانتماء من الأصغر إلى الأكبر، بدءًا بالوطن ثم الأمة ثم الدين.

 وأكد أن الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، واختيار الإنسان بين الأفكار المطروحة هو المسؤولية الحقيقية، وأن احترام الحق العام ضرورة لضمان تقدم المجتمعات، بينما الحق الخاص يظل في دائرة العلاقة الفردية بالله.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور عاصم عبد القادر على أن بناء الفكر والوعي الوطني قضية مركبة تتطلب تكامل الثقافة والوعي الديني والواقع المعاصر، مع ضرورة مواجهة التحديات الرقمية والاجتماعية والفكرية، وإعادة بناء وعي الإنسان على أسس راسخة، بما يعزز القدرة على التعامل الواعي مع المتغيرات المعاصرة. 

وأكد أن المشروع القومي لبناء الفكر يقوم على شراكة حقيقية بين الثقافة والوعي الديني في خدمة الوطن وصون هويته، بعيدًا عن التعارض أو التنافس السلبي.

تأتي هذه الندوة ضمن جهود دار الإفتاء لتعزيز الوعي المجتمعي، وتقديم خطاب ديني وعلمي منضبط، يحافظ على الثوابت الدينية، ويستجيب لتحديات العصر الحديث، ويستهدف جميع الفئات العمرية، بهدف حماية المجتمع من التضليل الفكري وتعزيز القيم والأخلاق بما يخدم الوطن والمواطن.

عباس شومان كبار العلماء الأزهر معرض الكتاب الإفتاء معرض القاهرة الدولي للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

ترشيحاتنا

أرشيفية

أمين عام حزب الله: الإفراج عن الأسرى اللبنانيين جزء من السيادة الوطنية

أرشيفية

الشركة السورية للنفط تستلم أول شحنة من حقلي العمر والتنك بدير الزور

أرشيفية

الكابينت الإسرائيلي يبحث مساء اليوم: إعادة فتح معبر رفح الفلسطيني

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد