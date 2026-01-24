قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

إقبال غير مسبوق من الشباب على ركن الفتوى بجناح الأزهر في معرض الكتاب.. صور

جانب من تفاهل علماء الأزهر مع الجمهور في معرض الكتاب
جانب من تفاهل علماء الأزهر مع الجمهور في معرض الكتاب
عبد الرحمن محمد

يشارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 من خلال ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف، حيث يلتقي أعضاء المركز برواد المعرض للإجابة المباشرة عن تساؤلاتهم الدينية والفكرية والحياتية.

ويقدّم أعضاء المركز الدعم العلمي والشرعي للجمهور، موضحين أحكام العبادات والمعاملات، والقضايا الأسرية والشخصية، إلى جانب مناقشة القضايا الفكرية والواقعية المعاصرة، خاصة تلك التي تهم الشباب، وذلك وفق منهج أزهري وسطي ورصين.

ويولي المركز اهتمامًا خاصًا بالحوار المباشر مع الشباب، والاستماع لتساؤلاتهم الفكرية والدينية، وتقديم المعالجة العلمية الهادئة لها، بما يعزز الوعي الديني الصحيح، ويرسخ قيم الانتماء والاعتدال، ويسهم في مواجهة مظاهر الغلو والانحراف الفكري، بالتعاون مع أعضاء وحدة بيان التابعة للمركز.

يأتي ذلك في إطار جهود المركز المستمرة منذ إطلاق وحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني عام 2018، والتي تهدف إلى رصد الشبهات الفكرية والإلحادية المعاصرة، وتفنيدها بمنهج علمي رصين قائم على الحوار الهادئ واحترام العقل، وتقديم خطاب ديني وسطي قادر على مخاطبة الشباب بلغة العصر، وصون الهوية الإيمانية والفكرية للمجتمع.

ويتيح الركن التعريف بخدمات المركز المتخصصة في الإرشاد الأسري والدعم النفسي وحل النزاعات الأسرية عبر وحدة لم الشمل، بما يعكس شمولية الدور التوعوي الذي يقوم به المركز، ويسهم في دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وتأتي مشاركة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيدًا لدوره المجتمعي في التواصل المباشر مع الجمهور، ونشر الوعي الديني والفكري الرشيد، وتنفيذ رسالة الأزهر الشريف في خدمة الإنسان وبناء الوعي على أسس علمية وأخلاقية.
 

