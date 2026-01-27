وزير الأوقاف: تعظيم وتطوير دور المسجد في بث معاني الروحانية بشهر رمضان

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بالوزارة، والقيادات الأخرى بالوزارة لبحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومناقشة الجوانب الدعوية والفكرية والتنظيمية المتعلقة بالخطة الرمضانية في المساجد وعلى المنصات الإلكترونية.

وزير الأوقاف يبحث استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك

واستعرض الاجتماع محاور العمل الدعوي خلال الشهر الكريم، وآليات تعزيز الخطاب الديني الرشيد، ونشر قيم الاعتدال والتوازن، وتأكيد دور المسجد في ترسيخ الوعي الديني والفكري، وبث روح الروحانية والسمو الأمل والتراحم والكرم وكافة القيم الرفيعة بين أفراد المجتمع بما يليق بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.

كما ناقش الاجتماع خطط الدروس اليومية، والمقارئ القرآنية، وبرامج الأئمة والواعظات، وضوابط التراويح والاعتكاف والتهجد، والمتلقيات الفكرية المقترحة ووسائل النقل والعرض الإعلامي للأنشطة الرمضانية.