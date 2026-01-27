الأوقاف تخصص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة للعاملين وتخصص رابطا للتسجيل

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر الإدارة العامة للبر والمبادرات الاجتماعية، عن تخصيص مبلغ ٣٠ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، في إطار دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية.

وتشمل الجهات المستفيدة جميع المديريات الإقليمية الـ٢٧ التابعة للوزارة، الديوان العام والمناطق التابعة له، مصنع سجاد دمنهور، مستشفى الدعاة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويُطبق هذا خلال النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، مع التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية لخدمة أبناء الوزارة.

كما وسعت وزارة الأوقاف قاعدة المستفيدين لتشمل فئات ذات أولوية إنسانية، مع اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، أبرزها:

* السماح بالحصول على القرض الحسن للعاملين المتبقي لهم عام واحد على بلوغ سن التقاعد، بدلًا من شرط ثلاث سنوات سابقًا، تقديرًا لجهودهم وعطائهم.

* شمول المتضررين من الحرائق ضمن المستفيدين لأول مرة، مع إتاحة التقديم طوال العام عبر الديوان العام أو المديريات، دون التقيد بالروابط الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن جميع المبالغ تُصرف تحت إشراف الإدارة العامة للبر، لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرضا الوظيفي، وتنمية قيم الولاء والانتماء، بما يجسّد دور الأوقاف الريادي في الجمع بين العمل الدعوي والإنساني لخدمة الوطن والمواطن.

وتتيح الوزارة للراغبين في الحصول على القرض الحسن التقديم عبر الرابط المخصص لذلك.اضغط هنا



