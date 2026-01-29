قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
وفاة والد محمد سمير لاعب الأهلي السابق
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات

دعاء الصباح
دعاء الصباح
أحمد سعيد

حث الشرع الشريف على دعاء الصباح وذكر الله تعالى، وأن نحرص على ترديد أدعية الصباح الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الاستيقاظ، لما فيها من طلب البركة في الرزق، والتوفيق في العمل، وتيسير شئون الحياة، وقد بيّنت السنة النبوية الشريفة عددا من الأدعية المأثورة التي يفضل للمسلم المداومة عليها، لما لها من أثر عظيم في صلاح الأحوال وجلب الخير، وفي السطور التالية نعرض مجموعة من هذه الأدعية الواردة من السنة لطلب الرزق.

دعاء الصباح للرزق

من صيغ دعاء الصباح للرزق وطلب التوفيق أن يقول المؤمن: 

"أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ".

دعاء الصباح للرزق والبركة

  • «اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير في أوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العليا من الجنة. 
  • اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب عليّ وتغفر لي وترحمني».
  • «اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى – عليه السلام – وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود – عليه السلام – فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله واستجلبت محبتهم».
  • «اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شاكرًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».
  • «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل، أو أزل أو أُزل، أو أظلِم أو أُظلم، أو أجهل أو يُجهل عليّ، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».
  • «اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما يقر به أعيننا ويغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم».

دعاء الصباح لزوال الهم والحزن

  • «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».
  • «اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أُردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر».
  • «اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردّي، وأعوذ بك من الغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت مدبرًا، وأعوذ بك أن أموت لديغًا».
  • «اللهم إن همومنا قد كثرت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني ما أهمني، فقوني، أعزني، وارزقني، وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه».
  • «حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم».

دعاء الصباح لراحة القلب والبال

  • «دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».
  • «اللهم قني عذابك يوم تجمّع أو تبعث عبادك».
  • «الله الله ربي لا أشرك به شيئًا».
  • «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم».
  • «رب امنحني سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي وسرور نفسي وقرة عيني».

أذكار الصباح

  • «أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها».
  • «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأني على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبّوء لك بنعمتك عليّ، وأبّوء لك بذنبي فاغفر لي».
  • «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر».
  • «حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم».
  • «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات».
  • «اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور».
  • «أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا».
  • «سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته»، وتكرر ثلاث مرات.
  • «اللهم عافني في بدني وسمعي وبصري، وأعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، لا إله إلا أنت».
  • «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من كل جانب».
  • «اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكّمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك».
دعاء الصباح الأدعية دعاء الصباح للرزق دعاء الصباح للرزق والبركة دعاء الصباح لزوال الهم أذكار الصباح الدعاء

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

